dinsdag 19 maart 2024 om 10:36

Israel-Premier Tech niet in Ronde van Romandië, Corratec-Vini Fantini krijgt laatste plekje

De organisatie van de Ronde van Romandië heeft de ploegen voor de komende editie (23-28 april) bekendgemaakt. Israel-Premier Tech, dat net als Lotto Dstny op een automatische uitnodiging kon rekenen, is daar niet bij. De wildcards zijn gegaan naar drie Zwitserse ploegen en Corratec-Vini Fantini.

Israel-Premier Tech en Lotto Dstny mogen in 2024 in elke WorldTour-wedstrijd starten. Zij eindigden vorig jaar namelijk op de plekken één en twee in de UCI-ranglijst voor ProTeams. Het gaat hier om een recht, niet om een plicht. Terwijl Lotto Dstny wel meedoet aan de Ronde van Romandië, laat Israel-Premier Tech de Zwitserse rittenkoers aan zich voorbijgaan. Eerder pasten ze ook al voor de Ronde van het Baskenland.

Drie Zwitserse teams

Net als de Ronde van Zwitserland, heeft de Ronde van Romandië drie Zwitserse ploegen uitgenodigd: Tudor, Q36.5 en een nationale selectie. De laatste plaats is gegaan naar het Italiaanse Corratec-Vini Fantini.

Met Jan Stöckli, Valentin Darbellay en Antoine Debons staan er drie Zwitsers onder contract bij Corratec-Vini Fantini. Opvallend genoeg noemt de organisatie van de Ronde van Romandië ook Alexandre Balmer als renner van het ProTeam. Verklapt de organisatie hiermee de nieuwe ploeg van de 23-jarige Zwitser? Balmer zat zonder team nadat hij niet mocht blijven bij Jayco AlUla.

Uiteraard zijn, naast de Zwitserse selectie en genoemde ProTeams, ook de achttien WorldTeams van de partij in de Ronde van Romandië.