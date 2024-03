maandag 18 maart 2024 om 10:59

Drie Zwitserse ploegen ontvangen wildcard voor Ronde van Zwitserland

De Ronde van Zwitserland heeft bekendgemaakt welke teams zullen deelnemen aan de komende editie (11-18 juni). Naast achttien WorldTeams en de twee automatisch uitgenodigde ProTeams, Israel-Premier Tech en Lotto Dstny, zijn er drie wildcards uitgedeeld. Deze zijn allemaal gegaan naar Zwitserse teams: Q36.5, Tudor Pro Cycling en een nationale selectie van het land.

Bij Tudor, dat ook al een uitnodiging binnen heeft voor de Giro d’Italia in mei, rijden maar liefst drie Nederlanders: Rick Pluimers, Maikel Zijlaard en sprinter Arvid de Kleijn. Die laatste won onlangs een rit in Parijs-Nice. Ook was driemaal tweede in de UAE Tour, eveneens een WorldTour-koers. In de Ronde van Zwitserland lijkt enkel rit twee kansen te bieden voor de pure sprinters. Het is nog niet bekend met welke selectie Tudor aan de start zal staan van de achtdaagse rittenkoers.

Net als Tudor, waren Q36.5 en de Zwitserse nationale selectie ook vorig jaar van de partij in de Ronde van Zwitserland. Q36.5 boekte vorige week de eerste seizoenszege dankzij Jannik Steimle, die de GP de Denain op zijn naam schreef. De ploeg beschikt verder over onder meer Gianluca Brambilla en de snelle Matteo Moschetti.