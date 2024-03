dinsdag 19 maart 2024 om 10:30

Verklapt organisatie Romandië op de valreep nieuwe ploeg Alexandre Balmer?

Zet Alexandre Balmer zijn carrière voort bij Corratec-Vini Fantini? De renner noch het team hebben daarover iets gecommuniceerd, maar de organisatie van de Ronde van Romandië noemt Balmer in een persbericht bij de renners van Corratec-Vini Fantini, dat een wildcard heeft gekregen voor de Zwitserse ronde.

Balmer reed in 2022 en 2023 voor BikeExchange-Jayco/Jayco AlUla, maar kreeg nadien geen nieuw contract bij het Australische WorldTeam. De Zwitser zit momenteel officieel nog zonder contract. Op zijn eigen sociale media laat hij echter wel zien nog altijd vol in training te zijn en schrijft hij dat hij ondanks alles een goede winter achter de rug heeft.

De 23-jarige Balmer werd in zijn beloftenperiode onder andere derde in de prestigieuze Giro del Belvedere (1.2U), die toen gewonnen werd door Juan Ayuso. Bij de profs reed tweemaal top-tien in de Maryland Classic (negende in 2022, achtste in 2023) en eindigde hij als negende in de Giro del Veneto (2022).