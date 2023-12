woensdag 27 december 2023 om 16:35

Iserbyt dwingt Van Aert tot het uiterste in Heusden-Zolder: “Heel blij met deze uitslag”

Wout van Aert kwam, zag en overwon in de Superprestige van Heusden-Zolder, maar moest wel alles uit de kast halen om zijn landgenoot Eli Iserbyt achter zich te houden. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal moest uiteindelijk wel zijn meerdere erkennen, maar was na afloop toch vooral erg tevreden.

Iserbyt wist de veldritliefhebbers in Heusden-Zolder te trakteren op een echte tweestrijd om de overwinning. “Toen Wout de weg opdraaide met een kleine voorsprong, dacht ik: het is nu alles of niks. Ik had vandaag echt een heel goede dag. In de eerste helft van de cross voelde ik zelfs mijn benen niet. Ik was goed hersteld van gisteren”, doelt Iserbyt op de Wereldbeker van Gavere.

Iserbyt kon vandaag in Heusden-Zolder dus duelleren met Van Aert. De leider in de Superprestige schuwde onderweg het initiatief niet en nam zelfs in de slotronde nog de kop. “Misschien heb ik in de laatste ronde iets te veel op kop gereden. Dat is jeugdige onbezonnenheid”, antwoordt de nummer twee met een knipoog. “Ik had gewoon geen antwoord meer op de versnelling van Wout.”

Voor de start was het plan nog om de kat uit de boom te kijken, maar Iserbyt kon zich in de cross zelf niet echt bedwingen. “Ik had met Jurgen (teammanager Jurgen Mettepenningen, red.) afgesproken om vandaag enkel te volgen. Ik zat echter goed in de wedstrijd en dan wil je à bloc rijden.”

Eindzege in Superprestige

Iserbyt was na afloop dus vooral tevreden. Niet alleen over het verloop van zijn cross, maar ook omdat de eindzege in de Superprestige hem nauwelijks meer kan ontgaan. “De crossen komen nu kort op elkaar, maar ik voel me goed en heb er plezier in. Hopelijk kan ik de Superprestige morgen (in Diegem, red.) binnenhalen. Dan heb ik al één doel afgevinkt.”