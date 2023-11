donderdag 2 november 2023 om 09:13

Is Thibau Nys nu de favoriet voor het EK? “We zitten ook met een sterke Van der Haar”

Video Thibau Nys maakte de voorbije weken al indruk in de cross, maar lijkt na zijn zege op de Koppenberg de overduidelijke favoriet voor de Europese titel in Pontchâteau. Nys is zelf echter op zijn hoede en rekent zich zeker nog niet rijk. “We zitten ook met een heel sterke Lars van der Haar”, liet hij na de Koppenbergcross weten in gesprek met WielerFlits.

Thibau Nys boekte woensdag zijn derde zege van het seizoen. Eerder schreef hij al de Exact Cross Beringen en de Wereldbeker Waterloo op zijn naam en gisteren domineerde hij – op slechts 20-jarige leeftijd, de Koppenbergcross. Nys reed al in de eerste ronde weg bij de tegenstand en soleerde vervolgens naar de overwinning. De renner van Baloise Trek Lions etaleerde zijn topvorm, vier dagen voor de Europese titelstrijd.

Nys lijkt na zijn zege op de Koppenberg de grote favoriet voor het EK. Verwacht hij zondag een duel met zijn landgenoot Eli Iserbyt? “Het gaat niet alleen Eli zijn. We zitten ook met een heel sterke Lars van der Haar”, laat hij weten voor de camera van WielerFlits. “Die eindigt hier op de Koppenberg, op een parcours dat niet echt 100% zijn ding is, op slechts elf seconden.”

“We gaan zondag naar een wedstrijd waar het iets meer echt cross is, dan een overlevingstocht. Dan gaat Lars alleen maar beter zijn”, verwacht Nys. “En doe daar ook nog Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Gerben Kuypers en Pim Ronhaar bij… Het zal niet alleen tussen Eli en mij gaan.”

De renners mogen zich waarschijnlijk opmaken voor een loodzware cross op zondag. Er wordt de komende dagen namelijk noodweer verwacht in Pontchâteau, maar Nys kijkt hoe dan ook uit naar de cross. “Ik kom graag in Pontchateau. Ik ben er nog maar één keer geweest, maar het is een cross die me nauw aan het hart ligt. Het is een cross met veel historie en ik heb er ook mijn allereerste wereldbeker gewonnen bij de junioren.”

“In droge omstandigheden is het iets wat op mijn lijf is geschreven, maar ik kan ook zware omlopen aan. Ik trek in ieder geval met een heel relaxed gevoel naar Pontchâteau”, besluit Nys.