woensdag 1 november 2023 om 16:01

Sven Nys na ‘speciale’ zege van Thibau Nys op de Koppenberg: “Van een heel hoog niveau”

Video Sven Nys won in zijn carrière negen keer de Koppenbergcross. Nu zag hij zijn zoon, Thibau Nys, zegevieren op de Bult van Melden. “Om de hele koers te domineren, op deze leeftijd, is van een heel hoog niveau”, aldus Nys senior.

Voor Thibau Nys was het zijn derde zege van het seizoen. Eerder schreef hij al de Exact Cross Beringen en de Wereldbeker Waterloo op zijn naam. “Waterloo was ook wel heel speciaal. Dat was voor ons ook wel heel emotioneel, zijn eerste Wereldbeker. Maar dit… Ik heb hier negen keer gewonnen. Het is toch een heel speciale cross, bovenop die mythische berg, die in het wielrennen echt hoog staat aangeschreven. Om dan de hele koers te domineren, op deze leeftijd, is van een heel hoog niveau.”

Hoe moeilijk is het om zo lang te domineren op dit parcours? “Het is niet gemakkelijk, maar je kunt wel je eigen weg kiezen. Het is wel dat je je met die druk van achteruit geen fout kan permitteren, je kunt niet verzwakken. Op deze berg is twintig seconden niks. Als dat dan toch lukt, doe ik daar mijn hoed voor af.”



Zondag staat het EK op het programma. Het is voor het eerst dat Thibau Nys dit kampioenschap rijdt bij de profs. “Hij zal zeker als favoriet worden bestempeld”, denkt Sven. “Hij heeft op elke koers al zijn stempel mee kunnen drukken, maar of hij hersteld gaat zijn, op deze leeftijd, dat weet ik niet. Binnen onze ploeg mogen we Lars van der Haar net dat tikkeltje hoger mogen inschalen. Maar ja, Thibau heeft mij al iedere week verbaasd, dus het kan zomaar kunnen dat hij ook zondag meedoet voor de overwinning.”

Naast de mannen van Baloise Trek Lions is er natuurlijk ook nog het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Laatstgenoemde verdedigt op het EK zijn titel. “Ik schat hen ook heel hoog in. Michael had vorige natuurlijk een off-day, maar ik vind dat hij zich vandaag toch wel herpakt. En ik vind dat Eli in heel goede doen is. Hij laat flitsen zien van serieus wat power. Hij heeft het misschien liever dat tikkeltje droger, maar het is zeker een van de favorieten, mede met Lars van der Haar, Thibau en waarschijnlijk ook Michael, met misschien Laurens (Sweeck, red.) daar nog bij.”