woensdag 1 november 2023 om 15:00

Thibau Nys soleert naar de zege in loodzware Koppenbergcross

Thibau Nys heeft zijn derde overwinning van het veldritseizoen geboekt. Onder zware omstandigheden soleerde hij naar de zege in de Koppenbergcross. Op een modderig parcours bleef hij Lars van der Haar en Eli Iserbyt voor.

Door de tv-uitzending van Sporza van de voetbalwedstrijd in de Croky Cup tussen Lierse en Royal Antwerp moest de Koppenbergcross haar programma omgooien. De mannencross begon daarom al om 14.00 uur. De start was aan het voet van de Koppenberg, die elke ronde beklommen moest worden. Op de kasseihelling maakte Nys een slipper, waardoor veel renners al te voet kwamen te staan. Zelf verloor de renner van Baloise Trek Lions ook wat plaatsen, maar de schade bleef voor hem beperkt. Michael Vanthourenhout zat al wat verder, net als Lars van der Haar.

Nys slaat een gat

Vanthourenhouts ploeggenoot Eli Iserbyt schoof in de eerste van vijf rondes op naar de koppositie. Daarna nam Lander Loockx over op het modderige parcours. Pim Ronhaar en Thibau Nys maakten de aansluiting en liet de renner van Tour de Tietema-Unibet al gauw weer achter. Nog voor de tweede beklimming van de Koppenberg verloor Ronhaar de aansluiting met Nys, waardoor we één man overhielden aan het front. Nys pakte op de top dan ook vijftien bonificatieseconden voor de X2O Trofee.

In de tweede van vijf rondes zakte Ronhaar terug bij de achtervolgers, waar Iserbyt het initiatief nam in de achtervolging op Nys. Toch was het verschil aan het einde van de ronde opgelopen tot meer dan twintig tellen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal had op dat moment nog het gezelschap van Vanthourenhout, Van der Haar en Cameron Mason. De volgende ronde zag Nys zijn voorsprong op Iserbyt bijna halveren, wat deels te wijten was aan een val. Tegenover Van der Haar en Vanthourenhout had hij nog een paar tellen marge extra.

Nys haalt het

In het begin van de vierde ronde ging Van der Haar weer voorbij Iserbyt, die een foutje maakte en zijn fiets daardoor bijna kwijtraakte. Het verschil met Nys liep zo weer op, maar Iserbyt gaf zich nog niet gewonnen. Hij kwam terug bij Van der Haar, samen met Vanthourenhout. Die laatste nam daarna de leiding, maar zou er op de Koppenberg doorheen zakken. Iserbyt reed een goede beklimming, maar op de top, bij het ingaan van de slotronde, was het verschil met Nys nog altijd twintig seconden. Van der Haar reed nu in derde positie, op 27 seconden van Nys.

In de slotronde kwamen Van der Haar en Iserbyt bij elkaar en samen kwamen de twee nog iets dichterbij Nys, maar laatstgenoemde eiste de zege op. Van der Haar wist op de Koppenberg de sprint nog te winnen van Iserbyt en eindigde zo als tweede.

Koppenbergcross

Uitslag elite mannen

1. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) in 59m33s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 7s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 17s

4. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 37s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m16s

6. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) op 2m13s

7. Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes) op 3m14s

8. Thijs Aerts (Circus-ReUz-Technord) op 4m01s

9. Thomas Mein (Hope Factory Racing) op 4m07s

10. Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet) op 4m13s