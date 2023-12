Zeger Schaeken • donderdag 7 december 2023 om 07:18

Is Fem van Empel nog te stoppen dit seizoen? “Beeld kan veranderen in Kerstperiode”

Interview Fem van Empel is simpelweg de beste dit veldritseizoen. De Nederlandse van Jumbo-Visma won alle crossen waar ze aan de start stond met overmacht. Ook Puck Pieterse en Shirin van Anrooij komen voorlopig nog niet in de buurt, maar kan dat nog veranderen? WielerFlits vroeg aan de drie toppers hoe zij het seizoen zien vorderen.

Winst in Beringen, Waterloo, Overijse, Woerden, Maasmechelen, Oudenaarde, Pontchâteau, Kortrijk en Boom. Dat is het indrukwekkende lijstje van Fem van Empel dit seizoen. Ze won overigens ook telkens solo. Haar kleinste voorsprong was in Kortrijk, toen ze 26 seconden sneller dan de nummer twee – Lucinda Brand – was. In maar liefst vijf van de negen crossen bedroeg haar voorsprong meer dan een minuut.

“Ik probeer van elke wedstrijd te genieten. Ik denk dat het heel speciaal is dat ik nu op dit niveau kan rondrijden. Het is heel bijzonder hoe het dit seizoen loopt”, vertelt Van Empel voor de camera van WielerFlits. De topvorm van Van Empel is natuurlijk ook Pieterse niet ontgaan. “Ik weet niet waar het aan ligt, ze zal zich heel goed voorbereid hebben”, lachte Pieterse. “Maar ik ook.”



Mentaal groot voordeel voor Van Empel

Ook Van Anrooij kijkt met bewondering naar haar leeftijdsgenoot. “Ze steekt ver boven iedereen uit. Ik denk dat zij nu gewoon echt wel even van een ander niveau is. Ik ben benieuwd of ze dit niveau kan aanhouden, maar zo ziet het er tot nu toe wel uit. Ik zei ook elke keer van ‘je zou denken dat ze niet nog een stap kan zetten’, maar ze bewijst nu dat ze het toch weer gedaan heeft in Spanje. Nu komt er voor haar weer een stage aan, dus ben ik benieuwd of ze weer een stap kan zetten.”

Terug naar Van Empel. Wat ziet zij als oorzaak voor haar imposante niveau dit seizoen? “In het tweede deel van het wegseizoen heb ik redelijk goede uitslagen gereden. Daarnaast is het bij Jumbo-Visma gewoon top qua begeleiding en is het materiaal perfect. Ik heb het vertrouwen binnen de ploeg en dat geeft mij een heel groot mentaal voordeel.”

‘Beeld kan veranderen in Kerstperiode’

Toch is er bij Pieterse en Van Anrooij totaal geen sprake van paniek. Zij hebben immers voor een andere opbouw gekozen en hopen later in het seizoen goed te zijn. “Ik hoop dus dat ik heel fris ga zijn in de Kerstperiode”, legt Van Anrooij uit. “Ik moet vertrouwen hebben in mijn werkwijze en moet het wat tijd geven. Ik heb gewoon nog iets meer crossen nodig. Er volgt nu weer een trainingsstage in Spanje en dan kan ik verder opbouwen.”

“Ik denk wel dat het beeld van nu kan veranderen. Vanaf de Kerstperiode ga je beter kunnen zien hoe goed iedereen is en waar iedereen staat. Of ik twijfels heb dat ik dan ga kunnen aansluiten bij Fem? Nou, als ik daar al twijfels over heb… dan gaat het sowieso niet goed zijn”, is Van Anrooij duidelijk.

Pieterse denkt er hetzelfde over. “Op dit moment is ze nog sterker, maar ik hoop dat richting de kampioenschappen om te draaien. Dat kan ik doen door gewoon mijn ding te blijven doen en vertrouwen te hebben. Dan moet het wel goedkomen.”