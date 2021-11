Beñat Intxausti komt met schrik vrij bij auto-ongeluk in Spanje

Oud-wielrenner Beñat Intxausti was zaterdagavond betrokken bij een ernstig verkeersongeluk in Spanje. De Bask was de bestuurder van een auto die door aquaplaning tegen een muur botste.

Volgens Tuttobiciweb was de 35-jarige Intxausti, ex-renner van onder meer Euskaltel-Euskadi, Movistar en Team Sky, met drie andere inzittenden onderweg op de snelweg naar Madrid. Hij zou niet te hard hebben gereden, maar vanwege water op de weg verloor hij de controle over het voertuig. Daarop botste de auto op een muur.

Intxausti is, net als twee andere inzittenden, met de schrik vrijgekomen, meldt de Italiaanse website. De vierde inzittende is met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

A&J All Sports

Nadat de Baskische renner in 2019 een punt achter zijn loopbaan had gezet, ging hij aan de slag als scout bij het managementbureau A&J All Sports. Dat bureau wordt geleid door Alex en Johnny Carera. Opmerkelijk genoeg was Johnny Carera deze week ook betrokken bij een ernstig ongeluk. Hij ligt nog altijd in kunstmatige coma.