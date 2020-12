Romain Le Roux stopt op 28-jarige leeftijd

De wielerloopbaan van Romain Le Roux zit erop. De 28-jarige Fransman kreeg geen nieuw contract bij Arkéa-Samsic en wist de afgelopen weken geen nieuwe ploeg te vinden. “Daarom is het tijd om het einde van mijn carrière aan te kondingen”, vertelt hij.

Le Roux heeft zes jaar in het peloton achter de rug. Eerst koerste hij drie jaar voor Armée de Terre (de continentale wielerploeg van het Franse leger) waarna hij in 2018 opgepikt werd door Fortuneo-Samsic, de ploeg die nu Arkéa-Samsic heet.

“Door het fietsen heb ik geweldige mensen ontmoet en heb ik naar veel landen kunnen reizen, maar het heeft ook mijn ogen geopend”, zegt Le Roux op social media. “Toch ben ik verbitterd, want het verlangen om te blijven koersen was er nog. Maar er is anders beslist. De rol van helper is niet makkelijk uit te oefenen als je werk niet wordt erkend en gewaardeerd in de ploeg.”

Tot een overwinning in een UCI-koers kwam Le Roux niet. Ook stond hij niet aan de start van een grote ronde. De enige monumentale klassieker die hij reed was de Ronde van Lombardije in 2018, maar toen haalde hij de finish niet. Wat Le Roux in 2021 gaat doen, is nog niet bekend.

