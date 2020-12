Zhandos Bizhigitov stopt ermee: “Zelfs Vino-Astana Motors belde niet terug”

De wielerloopbaan van Zhandos Bizhigitov komt dit jaar tot een einde. De 29-jarige Kazach kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor Astana, maar kreeg voor 2021 geen nieuw contract. “En ik heb geen andere aanbiedingen gekregen voor volgend jaar”, vertelt Bizhigitov tegen ProSports.kz.

“Ik heb nog wel geprobeerd om een andere ploeg te vinden, maar ik was te laat”, gaat hij verder. “Veel ploegen zijn door de coronacrisis in de problemen, en dat geldt ook voor een aantal renners. Daarom heb ik besloten om mijn carrière te beëindigen. Ik zie het nut er niet in om door te gaan met trainen als ik geen ploeg heb. Zelfs Vino-Astana Motors belde niet terug.”

Vino-Astana Motors is een continentale ploeg die vaak Kazachstaanse Astana-afvallers opvangt. Maar nu niet, kondigde ploegbaas Alexander Slushemoin al aan. “Er zijn genoeg doelen om te blijven koersen, want ik kan de ploeg en de jonge renners helpen. Maar de directie heeft de keuze gemaakt en daar heb ik geen invloed op”, aldus Bizhigitov. “Ik weet nog niet wat ik nu ga doen. De bedoeling is wel om in de sport bezig te blijven, misschien om jonge wielrenners of amateurs les te geven.”

Na vier jaar op continentaal niveau, bij afwisselend Continental Team Astana en Vino-4ever, wist Bizhigitov in 2017 prof te worden bij Astana. In zijn eerste jaar als WorldTour-renner won hij direct het Kazachs kampioenschap tijdrijden. Zijn enige andere profzege dateert uit 2016, toen Bizhigitov een rit in de Tour de Korea won. De enige grote ronde die hij reed, was de Giro van 2017.