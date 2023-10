zondag 22 oktober 2023 om 14:45

Inge van der Heijden derde in Overijse na moeizame seizoensstart: “Dit had ik nog niet verwacht”

Inge van der Heijden was tevreden over haar optreden in de Superprestige Overijse. Ze kwam als derde over de streep, achter Ceylin del Carmen Alvarado en de ongenaakbare winnares Fem van Empel. “Gelukkig, eindelijk”, zei Van der Heijden opgelucht in het flashinterview na afloop.

“Ik heb er even op moeten wachten, maar ik heb het gevoel dat ik weer vooraan mee kan doen. Dat voelt wel goed”, aldus de renster van Crelan-Corendon, die er in de eerste twee crossen van het seizoen niet echt aan te pas kwam. “Ik hoop nog wel een stapje te zetten, maar als ik mee kan doen voor het podium ben ik ontzettend tevreden.”

“De start van mijn seizoen was verre van wat ik gehoopt had”, vertelt Van der Heijden. “Het is voor mij dan ook een grote overwinning dat ik alweer vooraan mee kan strijden. Dat had ik nog niet verwacht. Vanaf hier kan ik weer verder kijken.”