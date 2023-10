zondag 22 oktober 2023 om 14:24

Drie op drie: fenomenale Fem van Empel zet zegereeks voort in Superprestige Overijse

De Superprestige Overijse is een kolfje naar de hand gebleken voor Fem van Empel. De wereldkampioene kwam solo over de streep, nadat ze in de openingsronde al weg was gereden bij de concurrentie. Ceylin del Carmen Alvarado was the best of the rest.

De Moeder aller crossen was de afgelopen drie jaar onderdeel van de Wereldbeker, maar nu viel ze weer onder de Telenet Superprestige. De vraag was wie topfavoriet Fem van Empel tegenstand kon bieden op het pittige parcours. De renster van Jumbo-Visma schoot in ieder geval als beste uit de startblokken. Marie Schreiber nam nog eventjes de kop over, maar al in de eerste ronde sloeg Van Empel een groot gat geslagen met de rest van het veld.

Van Empel heerst van start tot finish

In het eerste achtervolgende groepje zaten aanvankelijk vijf rensters: de genoemde Schreiber, Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Hélène Clauzel en Ceylin del Carmen Alvarado. Die laatste kwam na een mindere start op stoom en probeerde in de tweede van vijf rondes de bres met Van Empel te dichten. In eerste instantie leek Alvarado iets dichter te komen, maar al gauw verloor de renster van Alpecin-Deceuninck weer terrein. Vanuit de achterhoede kon Van der Heijden dan ook weer bij haar terugkeren, terwijl ook Worst nog op het vinkentouw zat.

Bij het ingaan van de derde ronde had Van Empel al bijna een halve minuut op Alvarado, die weer wat afstand had genomen van Van der Heijden en Worst in de strijd om plek twee. De strijd om de podiumplekken was in het restant van de wedstrijd waar de kijker zich op moest richten, want op dit punt was het al duidelijk dat Van Empel de winnares zou worden. In de laatste rondes liep de wereldkampioene alleen nog maar verder uit. Ze boekte zo haar derde zege van het nog prille veldritseizoen en blijft aldus ongeslagen.

Strijd om podiumplekken

Achter Van Empel wist Alvarado haar voorsprong op Worst en Van der Heijden te behouden. Zij pakte dus de tweede plaats. Ondertussen wist Van der Heijden zich te ontdoen van Worst, waardoor ook de renster van Crelan-Corendon mee mocht op het podium.

Superprestige Overijse

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

3. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon)

4. Annemarie Worst (Cyclocross Reds)

5. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds)

6. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Hélène Clauzel (AS Bike Racing)

9. Anna Kay (Cyclocross Reds)

10. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache)