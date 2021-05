INEOS met Thomas, Geoghegan Hart en Porte naar de Dauphiné

INEOS Grenadiers heeft bekendgemaakt met welke zeven renners de ploeg zondag van start gaat in het Critérium du Dauphiné. Blikvangers in de ploeg zijn Geraint Thomas, winnaar van de Ronde van Romandië, Tao Geoghegan Hart en Richie Porte, runner-up in Romandië en Catalonië.

Het Critérium du Dauphiné staat voor 30 mei tot en met 6 juni op de agenda.

Selectie INEOS Grenadiers voor het Critérium du Dauphiné 2021

Andrey Amador

Tao Geoghegan Hart

Michał Kwiatkowski

Richie Porte

Carlos Rodriguez

Geraint Thomas

Dylan van Baarle