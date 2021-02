INEOS Grenadiers met sterrenensemble in Bessèges: “We willen iedereen laten koersen”

Interview

Met wereldkampioen tijdrijden Ganna, Tourwinnaars Bernal en Thomas en de wereldkampioen van Ponferrada, Kwiatkowski, heeft INEOS Grenadiers een waar sterrenensemble in de Ster van Bessèges. WielerFlits was benieuwd naar de reden daarvan en belde met Servais Knaven, die vanuit de ploegauto de koers van dichtbij volgt.

Hoe komt het dat jullie met zo’n sterrenensemble deze wedstrijd rijden?

“Dat is eigenlijk heel simpel, of heel simpel… Er zijn verschillende redenen natuurlijk waarom Egan Bernal en Geraint Thomas hun seizoen vroegtijdig moesten beëindigen, dus het was al het plan om hen vroeg aan het seizoen te laten beginnen. Voor Egan was het idee om in Colombia te starten, maar dat werd gecanceld. G zou hier rijden, dus dat is niet veranderd. Toen de Ronde van Valencia ook nog eens werd afgelast, zaten we wel met de vraag wat we gingen doen: wie laten we koersen en wie niet? Toen hebben toch de grotere namen de voorkeur gekregen, zodat we die mannen hun wedstrijdkilometers kunnen geven en ze straks weer een blok kunnen trainen zonder dat we hun voorbereiding op de grote doelen hoeven te veranderen. Kwiatkowski was overigens sowieso al gepland. Bij ons beginnen de meeste jongens graag weer aan het seizoen, ook omdat het herstel na afgelopen jaar korter was dan normaal. Mentaal en fysiek zijn ze weer klaar om te koersen.”

Heerst er nu ook iets als, pakken wat je pakken kan qua wedstrijden?

“Nee, dat eigenlijk niet. Deze koersen waren in december al aangemeld toen wij het programma gingen bepalen. Natuurlijk zit het wel in je achterhoofd dat, mocht er iets worden afgelast, je dan altijd nog een back-up hebt. Nu komt dat mooi en goed uit. De reden om hier mee te doen was vooral om onze renners te laten koersen, wij hebben er immers 31. We moeten dus sowieso meer wedstrijden in ons programma opnemen om iedereen te laten rijden. Zeker deze maand vinden wij heel belangrijk, omdat maart een vrij rustige maand is – ook dat telt mee.”

Wilden jullie Bernal misschien ook al zo vroeg mogelijk in Europa hebben om hem beter in het oog te kunnen houden?

“Nee, normaal zou hij het Colombiaans kampioenschap en de Ronde van Colombia rijden, maar van de ronde was al vrij vroeg bekend dat die niet doorging. Egan zou dan het kampioenschap rijden en wij zouden dan eind januari met een groep vanuit Europa naar Zuid-Amerika reizen voor een trainingskamp. Toen hier echter alles begon te veranderen, wisten we dat het heel lastig ging worden om daarheen te gaan. Toen is eigenlijk besloten om de renners naar Europa te laten komen en hier met ze te trainen. Ik denk dat alleen Daniel Felipe Martínez nog in Colombia zit, alle andere Zuid-Amerikanen zij hier. Nu Egan hier is, is het natuurlijk fijn dat je hem ook hier even kunt screenen en kunt kijken hoe het met zijn blessure is. Maar dat gebeurde ook in Colombia al wel door de mensen met wie wij daar samenwerken.”

Hoe gaat het nu met Bernal?

“Het gaat goed. Hij heeft goed kunnen trainen en is klaar om aan wedstrijden te kunnen meedoen, maar hij is er nog niet klaar voor om uitslagen te rijden. Het gaat er nu vooral om dat hij een goed blok heeft waar hij wat koersen kan rijden. Conditioneel is er ongetwijfeld nog wel wat werk, maar het is in ieder geval heel goed dat hij klaar is om te koersen.”

Dat betekent voor het klassement, als dat een doel is, dat Thomas daarvoor gaat?

“Thomas is zelf ook nog in opbouw. Die is hier echt ook om ritme op te doen en om tevens de ploeg te helpen. Voor Thomas en Bernal geldt dat ze zonder druk moeten koersen en de ploeg gaan helpen. We hebben met Michał Kwiatkowski, Ethan Hayter en misschien wel Filippo Ganna drie man die een goed klassement kunnen rijden. Zeker met de afsluitende tijdrit kan Ganna nog wel wat laten zien. Wat dat betreft geen druk en geen verwachtingen voor Thomas en Bernal.”

Verwacht je dat Bessèges nu een andere functie heeft als wedstrijd dan andere jaren?

“Ik denk sowieso dat het niveau een stuk hoger is dan gemiddeld en dat is heel mooi voor de wedstrijd. Het is een wedstrijd die al jaren op het programma staat, nu al voor de 51e keer, en het is heel mooi dat die oudere organisaties voorlopig blijven bestaan. Er is nu een heel sterk deelnemersveld, waardoor er mogelijk ook anders gekoerst gaat worden – misschien wat meer gecontroleerd. Ik weet in ieder geval dat onze mannen gemotiveerd zijn om te koersen en dat ze ook wel koers willen maken.”

Dat de koers nu ook in Nederland en België te zien is, is natuurlijk ook nieuw?

“Dat de ene koers wordt afgelast, opent natuurlijk weer deuren voor een andere. Nu zijn er drie wedstrijden (Ster van Bessèges, Tour de La Provence en Tour des Alpes Maritimes et du Var, red.) eigenlijk, allemaal hier in Frankrijk, en dat is het voor februari. Ons streven is om iedereen minimaal een keer te laten koersen voor Omloop Het Nieuwsblad en Parijs-Nice. Voor 28 van de 31 renners hebben we inmiddels wat geregeld. Ik denk dat we het zo netjes hebben verdeeld. We hebben drie keer moeten puzzelen, maar dat is wel aan mij besteed.”