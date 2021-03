INEOS Grenadiers met meerdere toppers naar Milaan-San Remo

INEOS Grenadiers heeft zijn zevenkoppige selectie voor Milaan-San Remo bekendgemaakt. Aan de sterkte van de ploeg zal het niet liggen, met oud-winnaar Michał Kwiatkowski, toptalent Tom Pidcock en sprinter Ben Swift als mogelijke speerpunten.

Kwiatkowski weet hoe het is om te winnen aan de Italiaanse kust. In 2017 wist de Pool na een razendspannende finale topfavoriet en wereldkampioen Peter Sagan te verrassen in de eindsprint. Twee jaar later werd Kwiatkowski nog eens derde in Milaan-San Remo, maar toen bleek hij in de sprint niet opgewassen tegen winnaar Julian Alaphilippe en Oliver Naesen.

Kwiatkowski heeft nog weinig laten zien in het voorseizoen, maar een valpartij in de Trofeo Laigueglia gooide ook wel aardig wat roet in het eten. Zijn ploeg kan zaterdag ook rekenen op multitalent Pidcock, die dit seizoen al indruk wist te maken met topnoteringen in Strade Bianche en Kuurne-Brussel-Kuurne. In die laatste koers haalde hij zelfs het podium.

Mocht Milaan-San Remo dit jaar uitdraaien op een sprint, dan is Ben Swift een gevaarlijke klant. De Britse kampioen werd al eens derde (2014) en tweede (2016) in de Italiaanse klassieker en zal nu wel eens een keertje willen winnen. Verder beschikt de Britse formatie nog over hardrijders Filippo Ganna, Dylan van Baarle en Luke Rowe en trouwe knecht Salvatore Puccio.

Selectie INEOS Grenadiers voor Milaan-San Remo (20 maart)

Dylan van Baarle

Filippo Ganna

Michał Kwiatkowski

Tom Pidcock

Salvatore Puccio

Luke Rowe

Ben Swift