INEOS Grenadiers geeft roze weg: “Mogelijk dat we morgen meteen vol gas gaan”

Geraint Thomas zal zondag niet meer in het roze rijden tijdens de Giro d’Italia. Bruno Armirail, die meezat met de vroege vlucht, is namelijk de nieuwe klassementsleider. Matteo Tossato, ploegleider bij INEOS Grenadiers, heeft uitgelegd waarom zijn ploeg de roze trui niet heeft verdedigd in de rit naar Cassano Magnago.

“We zijn blij met deze situatie”, zei Tosatto tegen Europsort. “Vandaag was een rit voor de vlucht. Voor ons was het belangrijk dat er geen renners in zaten die gevaarlijk waren voor het klassement. Ze hebben niet teveel energie verspild om de etappe te controleren. Het was weer een shit day wat het weer betreft. Ik heb dan liever dat we conservatief koersen en energie sparen met de jongens.”

“De laatste twee weken waren heel zwaar vanwege het weer en morgen staat er weer een moeilijke rit op het programma. Uiteindelijk pakt Armirail het roze, hij stond op achttien minuten. Ik denk dat dit een perfecte situatie voor ons is. ”

Plan

Was dit scenario voor de rit al besproken? “Zeker, het was een mogelijkheid om het roze te verliezen. We hadden een duidelijk plan vanochtend. De jongens waren bij de start supergefocust. Nu is het belangrijk om goed te herstellen en goed te slapen voor morgen.”

Voor Thomas vallen door het weggeven van het roze verschillende plichtplegingen weg. “Dat is belangrijk. Je moet herstellen, niet teveel energie verspillen, geen risico’s nemen, goed slapen. Eten en drinken, eten en drinken. Je moet krachten sparen, vooral hier, vanwege het weer. Door de kou verspillen de jongens meer energie. De laatste week is heel zwaar, terwijl de energie steeds minder wordt.”

Zware openingsklim zondag

In de rit van zondag verwacht Tosatto een ‘groot casino’ op de eerste beklimming van de dag. “Ik herinner me vanuit de Ronde van Lombardije dat dat een superzware klim is. Het is de eerste écht steile klim van de Giro. Het is mogelijk dat het team er morgen meteen vol gas in zal gaan. Het is belangrijk om er vanaf de start te staan.”

