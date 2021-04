INEOS Grenadiers bevestigt debuut Pidcock in Luik-Bastenaken-Luik

INEOS Grenadiers heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag in Luik-Bastenaken-Luik van start gaan. De ploeg bevestigde de deelname van Tom Pidcock, die zijn debuut maakt in de klassieker. Ook Richard Carapaz, Michał Kwiatkowski en Adam Yates zijn geselecteerd.

Pas twee maanden geleden werd Pidcock profrenner bij INEOS Grenadiers, maar dat was in de afgelopen weken nauwelijks te merken. Al in Strade Bianche maakte de jonge Brit mee de koers en vorige week woensdag won hij met de Brabantse Pijl zijn eerste profkoers. In de Amstel Gold Race moest de finishfoto eraan te pas komen om Wout van Aert als winnaar aan te wijzen en had veelzijdige renner bijna zijn tweede overwinning te pakken.

Eigenlijk zou Pidcock na de Waalse Pijl, waar hij naar de zesde plaats reed, een punt achter zijn voorjaar zetten, maar Luik-Bastenaken-Luik werd nog aan zijn programma toegevoegd. In 2019 reed hij de beloftenversie van La Doyenne al eens en kwam hij als 26e over de streep.

Net als Pidcock maakt ook Richard Carapaz zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. De Ecuadoraan kwam woensdag in de Waalse Pijl als negende boven op de Muur van Hoei. INEOS Grenadiers heeft nog meer troeven voor de Ardense klassieker, want Michał Kwiatkowski was hier al twee keer derde en Adam Yates greep in 2019 net naast het podium. Tao Geoghegan Hart had LBL aan zijn agenda toegevoegd, omdat hij extra koerskilometers wilde maken na zijn val in Parijs-Nice.

INEOS Grenadiers voor Luik-Bastenaken-Luik 2021

Richard Carapaz

Tao Geoghegan Hart

Michał Gołaś

Michał Kwiatkowski

Tom Pidcock

Luke Rowe

Adam Yates