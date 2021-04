Tao Geoghegan Hart voegt Ardennenklassiekers toe aan programma

Tao Geoghegan Hart heeft de Ardennenklassiekers aan zijn programma toegevoegd. Na zijn val in Parijs-Nice zit de Britse Girowinnaar nog niet op het niveau dat hij zou willen, dus kies hij voor wat extra wedstrijdkilometers.

Geoghegan Hart kwam in de vierde etappe van Parijs-Nice, in de afdaling van de Mont Brouilly, ten val, waarbij hij een hersenschudding en een knieblessure opliep. Een kleine vier weken later keerde hij in de Ronde van het Baskenland terug in koers, in dienst van zijn kopmannen Adam Yates en Richard Carapaz, maar vooral ook als onderdeel van zijn herstelproces. “Zeker is het vroeg om weer te koersen. Ik kon twee weken niet trainen, maar eigenlijk was het wat meer, want mijn eerste trainingen waren indoor”, vertelde de Brit aan Cyclingnews.

“Slechts een volle week training heb ik hiervoor gedaan, dus het waren een paar zware eerste dagen. We zijn op het hoogtepunt van het seizoen met jongens die uit de Tirreno en Parijs-Nice komen, maar het is zoals het is.” Zijn val in Parijs-Nice had meer gevolgen dan een doorsnee valpartij. “Mijn knie was slecht en door de hersenschudding en een aantal andere factoren was ik ook moe. Jammer dat het zo gelopen is. Ik voelde me goed en had de hele winter hard gewerkt. Hier probeer ik Adam en de andere jongens te helpen. Ik heb koers nodig, daarom ben ik hier.”

Omdat zijn doelen later in het seizoen liggen, had Geoghegan Hart ervoor kunnen kiezen om te trainen in plaats van te koersen in Baskenland. Liever wilde hij zijn ploeg proberen te helpen en door de koersen terug in vorm te komen. “Natuurlijk is er tijd en ruimte om mij terug te trekken en hard te trainen, en misschien was dat op sommige vlakken ook makkelijker geweest. Maar in mei en juni wordt er niet veel gekoerst, dus ik werk liever dit grote blok af en zie dan wel hoe het gaat.”

Ardennenklassiekers

“Natuurlijk is het niet fijn om vrij ver van het niveau te zijn dat ik zou willen. Wat het momentum betreft, is het ook niet ideaal voor de zomer. Zelfs een selectie voor de Olympische Spelen wordt nu vrij lastig. Maar ik neem het dag per dag en dan zullen we zien hoe het loopt.” Eigenlijk zou de Ronde van het Baskenland het einde van zijn eerste blok zijn, maar daar voegt hij nu een aantal wedstrijden aan toe, inclusief de Ardennenklassiekers en mogelijk debuteert hij woensdag ook in de Brabantse Pijl.

De Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik reed hij al vaker. Zijn beste uitslag in de heuvelwedstrijden behaalde hij in 2019, toen hij als 49e over de streep kwam in LBL. “Mijn piekperiode lag altijd al in de zomer en het najaar, en dat verandert niet. Ik werk er alleen via een andere richting naartoe.”