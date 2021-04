Tom Pidcock niet in Luik-Bastenaken-Luik door val in Waalse Pijl

Thomas Pidcock moet Luik-Bastenaken-Luik noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Brit van INEOS Grenadiers kampt nog met de naweeën van zijn val woensdag in de Waalse Pijl, waar hij desondanks als zesde boven kwam op de Muur van Hoei.

Pidcock kwam met nog 28 kilometer te gaan ten val, net als Valentin Madouas en Philippe Gilbert. Desondanks kon de 21-jarige renner verder rijden en zijn plaats in het peloton weer innemen. Op de slotklim, de Muur van Hoei, klom hij uiteindelijk naar de zesde plaats. Daarmee realiseerde hij een nieuwe topklassering, nadat hij de Brabantse Pijl al had gewonnen en in de Amstel Gold Race nipt naast de overwinning greep.

Eigenlijk zou hij na de Waalse Pijl een punt achter zijn voorjaar zetten, maar Luik-Bastenaken-Luik werd nog aan zijn programma toegevoegd. De getalenteerde Brit moet echter nog minstens een jaar op zijn debuut in La Doyenne wachten, omdat hij nog te veel last ondervindt van de gevolgen van zijn val in de Waalse Pijl. Pidcock neemt nu rust, voordat hij volgende week in het Zwitserse Leukerbad zijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen rijdt.