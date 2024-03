zondag 24 maart 2024 om 21:01

‘In zijn gretigheid schuilt het gevaar bij Mathieu van der Poel’

Podcast Mathieu van der Poel heeft Gent-Wevelgem niet aan zijn palmares kunnen toevoegen. Verslaggevers Maxim Horssels, Niels Bastiaens en Zeger Schaeken zagen een wereldkampioen die smeet met zijn krachten en die daardoor misschien wel net tekort kwam in de sprint met twee tegen Mads Pedersen. Dat en meer hoor en zie je in de nieuwe WielerFlits Podcast!

De verslaggevers blikken uitgebreid terug op de Vlaamse klassieker. Eerst en vooral bespreken ze de boeiende strijd tussen Pedersen en Van der Poel. “Van der Poel hield zich onderweg niet in. Hij viel meerdere keren aan, ook op plaatsen waar dat niet per se tot iets kon leiden”, analyseert Maxim. “In zijn gretigheid schuilt het gevaar bij Van der Poel. Dat is de manier waarop hij de komende koersen kan verliezen, ondanks dat hij in topvorm is.”

Pedersen daarentegen pakte het slim aan en matte samen met zijn team Lidl-Trek de wereldkampioen af. Maxim, Niels en Zeger bespreken dan ook zijn kansen voor de Ronde van Vlaanderen. “In dat soort koersen zal het voor Pedersen wel lastiger zijn dan vandaag. Hoe meer hoogtemeters, hoe slechter voor hem. Parijs-Roubaix is dan wel weer een wedstrijd die hem op het lijf geschreven is”, legt Niels uit.

De mannen gaan ook de Belgische ploegen af en dan hebben ze het met name over de afwezige Arnaud De Lie, de kopman van Lotto Dstny. Zeger sprak na afloop met ploegleider Nikolas Maes en die was niet optimistisch. Tot slot sneden ze nog de vrouwenkoers aan en blikten ze voor een laatste keer, althans in deze aflevering van de WielerFlits Podcast, terug op de Ronde van Vlaanderen.



