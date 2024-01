maandag 1 januari 2024 om 09:24

In de voetsporen van Remco Evenepoel: drie junioren maken in 2024 grote stap naar WorldTour

Drie renners die afgelopen seizoen nog junior waren, maken in 2024 hun debuut in een WorldTeam. Zij treden daarmee in de voetsporen van Remco Evenepoel, die in 2019 de eerste was die een dergelijk grote overstap maakte. Markel Beloki (18), AJ August (18) en Theodor Storm (18) wagen nu al hun kans op het hoogste niveau.

In totaal hebben elf wielrenners ooit direct de stap gemaakt van de U19-categorie naar het WorldTour-peloton bij de mannen. Remco Evenepoel was in 2019 de eerste, hij tekende bij Deceuninck-Quick-Step. Later volgden ook nog toptalenten zoals Carlos Rodriguez (2020, INEOS Grenadiers), Quinn Simmons (2020, Trek-Segafredo), Cian Uijtdebroeks (2022, BORA-hansgrohe) en Joshua Tarling (2023, INEOS Grenadiers).

Daar komen in het seizoen 2024 dus drie nieuwe namen bij. Het Baskische talent Markel Beloki zorgt bij EF Education-EasyPost voor een nieuwe ‘Beloki’ in het peloton, nadat zijn vader Joseba Beloki eind 2007 besloot te stoppen met wielrennen.

INEOS Grenadiers haalde eerder al Rodriguez, Tarling en Michael Leonard direct over van de junioren en heeft nu weer twee talenten binnengehengeld uit die vijver. De Amerikaan Andrew ‘AJ’ August maakt gelijk de overstap van de U19-categorie, net als de Deense hardrijder en puncheur Theodor Storm, die onder meer de EPZ Omloop van Borsele won en derde werd in Parijs-Roubaix voor junioren.

Ook de twaalfde renner voor dit lijstje is al bekend, want dat andere Deense toptalent Albert Withen Philipsen gaat in 2025 zijn WorldTour-debuut maken. Er werd van alle kanten getrokken aan de nog maar 17-jarige Philipsen, die afgelopen jaar wereldkampioen op de weg en Europees kampioen tijdrijden werd bij de junioren. Ook in het veld en op de mountainbike is hij ijzersterk. Vanaf 2025 koerst hij voor Lidl-Trek.