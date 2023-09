vrijdag 29 september 2023 om 17:27

Markel Beloki wordt WorldTour-prof: “Hij heeft de koerskwaliteiten van zijn vader meegekregen”

EF Education-EasyPost heeft de komst van Markel Beloki wereldkundig gemaakt. De Spaans kampioen tijdrijden bij de junioren is de zoon van ex-prof Joseba Beloki, die in het begin van deze eeuw drie keer op het eindpodium van de Tour de France stond. WielerFlits meldde in juli al dat de 18-jarige Markel de overstap zou maken naar het Amerikaanse WorldTeam.

“Mijn doel is om te verbeteren”, zegt Beloki junior in een persbericht van EF. “Ik weet dat ik jong ben, heel jong al om al in de WorldTour te rijden. Maar ik krijg bij dit team de tijd om me beetje bij beetje te ontwikkelen. Ik begin elke dag met het idee om te verbeteren en te werken voor het team.

De zoon van

Joseba Beloki, de 49-jarige vader van Markel, werd achtereenvolgens derde (2000), derde (2001) en tweede (2002) in de Tour de France. In 2003 stond hij ook tweede in het klassement, op slechts veertig seconden van geletruidrager Lance Armstrong, maar moest hij opgeven na een zware val in de negende etappe naar Gap. Nadien haalde hij nooit meer zijn oude niveau. Hij beëindigde zijn carrière in 2006. Markel was toen twee jaar oud.

“Voor mij is het een groot voordeel dat ik thuis leer over de sport”, aldus Markel, die vertelt dat hij zijn vader drie jaar geleden voor het eerst wist te lossen op de Zaldiarian, een beklimming in het Baskenland. “De Zaldiaran is niet een superzware beklimming, maar het is de meest bekende beklimming in Vitoria en een van mijn favorieten. Ik zag dat hij steeds wat meer begon af te zien. Maar dat is normaal. Ik ben jong en train meer dan hij.”

Vaughters: “Hij is een grote, sterke jongen”

Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Education-EasyPost, is onder de indruk van Beloki. “Markel heeft bewezen dominant te zijn bij de junioren in Spaanse koersen. Hij heeft recordtijden neergezet op beklimmingen in heel het Baskenland, waarbij hij tijden verbeterde van veel renners die behoorlijk indrukwekkende dingen hebben gedaan in de grote rondes. Hij is een grote, sterke jongen, geen tengere klimmer.”

“Hij heeft duidelijk de kwaliteiten meegekregen die zijn vader bezat als coureur, en misschien zelfs meer. Hij kan goed overweg met de fiets en weet hoe je een koers moet lezen. De uitdaging voor ons is om hem voorzichtig te brengen. Het is voor het eerst dat we een junior rechtstreeks over laten stappen naar de WorldTour. We geloven dat Markel een ongelofelijke toekomst wacht.”