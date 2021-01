Ide Schelling over trainingsongeval: “Compleet de schuld van de bestuurder”

Meerdere renners van BORA-hansgrohe werden zaterdag op de laatste dag van een trainingskamp aangereden door een auto. “De automobilist kreeg een stopteken, maar keek totaal niet en reed zo de hele groep omver”, zo vertelt Ide Schelling in gesprek met de NOS.

De 22-jarige Schelling was samen op pad met onder meer Wilco Kelderman, Rüdiger Selig en Andreas Schillinger. “We hadden de training erop zitten en vervolgens besloten sommige jongens nog een ‘wielrennersdingetje’ te doen. Ze wilden de zes uur volmaken en besloten nog twintig minuten door te rijden. Toen is het gebeurd.”

“Ik had er zelf al genoeg van, ik was er klaar mee. Voor mij is het een gelukkige beslissing dat ik niet mee was. Niemand heeft het ongeluk echt gezien op de jongens na, maar het bleek wel een heftig ongeluk te zijn. Het is ook niet niks als je dertig of veertig kilometer per uur rijdt op een vlakke weg en er komt vervolgens een auto met redelijke snelheid op je ingereden.”

Domper

“In Nederland is het geluk dat je mooie fietspaden hebt, maar in het buitenland koers je gewoon op de openbare weg met auto’s naast je”, aldus Schelling. “Er is dus verkeer van rechts en links. Natuurlijk let je daar op, we hebben vaak ook een auto achter ons rijden die verkeer op afstand weet te houden. Vandaag was echter compleet de schuld van de bestuurder.”

De sfeer binnen de ploeg is nu wel bedrukt, zo laat Schelling weten. “Het was een heel mooi trainingskamp, maar om zo te eindigen is echt een domper. Het is nooit leuk om te horen dat je ploeggenoten en vrienden in het ziekenhuis liggen.” Zijn landgenoot Kelderman kampt met een wervelbreuk en hersenschudding en ook Andreas Schillinger en Rüdiger Selig zijn gehavend.