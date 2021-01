Renners BORA-hansgrohe aangereden op traningskamp: Kelderman loopt hersenschudding op

Het trainingskamp van BORA-hansgrohe is op een vervelende manier ten einde gekomen. Een deel van de renners is op de laatste dag van het trainingskamp in Italië aangereden door een auto. Hoe het met de aangereden renners gaat en wie deze aangereden renners zijn is nog niet bekend.

Ide Schelling was zelf niet meer aanwezig bij de valpartij, maar doet op zijn Strava wel verslag van de gebeurtenis: “Er heeft een grote valpartij plaatsgevonden met een auto. Alle renners zijn ten val gekomen. Ik had vandaag een engeltje op mijn schouders, aangezien ik besloot om niet een extra half uurtje met de groep mee te gaan.”

“Ik hoop dat het goed met iedereen gaat”, sluit hij af. “Verder weet ik nog niks, maar houd de social media van BORA-hansgrohe goed in de gaten.”

Update 1 – Kelderman en Selig lopen hersenschudding op

CyclingNews meldt dat Wilco Kelderman en Rudiger Selig een hersenschudding hebben opgelopen bij de valpartij. De twee renners zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Ook Andreas Schillinger moest naar het ziekenhuis voor onderzoek, maar zijn kwetsuur is nog onbekend.

Naast de drie renners die naar het ziekenhuis zijn gebracht zouden er nog vier renners zijn aangereden. Zij zouden het er vanaf hebben gebracht met enkele lichte verwondingen.