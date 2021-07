Ide Schelling gaat bolletjestrui niet verdedigen: “Vandaag knecht van Kelderman”

Ide Schelling neemt in de zevende etappe hoogstwaarschijnlijk afscheid van de bolletjestrui in de Tour de France. De Nederlander van BORA-hansgrohe heeft een andere taak. “Ik zou hem wel willen verdedigen, maar ik ben vandaag de knecht van Wilco Kelderman”, zegt Schelling voor de etappe.

Kelderman is de klassementskopman van BORA-hansgrohe. Hij staat na zes etappes op dertiende op bijna twee minuten van gele trui Mathieu van der Poel. “Ik moet bij Wilco blijven. Dat is de opdracht van het team”, is Schelling duidelijk voor aanvang van de langste rit van de Tour.

“Ik ben gekomen als helpende rijder. Ik heb een hele week in deze prachtige trui mogen rijden en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik kan mij er meer in vinden om bij Wilco te blijven vandaag en hem zo goed mogelijk te ondersteunen”, is de Tourdebutant realistisch.

“Aan het begin in de Tour is mij gevraagd wanneer mijn Tour geslaagd zou zijn. Ik antwoordde toen: als ik geen onzichtbare Tour heb gereden. Dat heb ik volgens mij niet gedaan”, lacht hij. “Dus ik ben tevreden en ik ga mij nu als knecht opstellen.”