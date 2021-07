Tour 2021: Liveblog – Peloton begonnen aan langste etappe naar Le Creusot vrijdag 2 juli 2021 om 10:00

De zevende etappe van deze Tour de France voert van Vierzon naar Le Creusot en is maar liefst 249 kilometer lang. De rit kent een vlakke aanloop en finisht met een heuvelachtige finale. Welke puncheur heeft er na deze slijtageslag nog de meeste jus in de benen?

Rit zeven is de langste Touretappe uit de afgelopen 21 jaar. In 2000 was de rit van Belfort naar Troyes nét iets langer; na 254,5 kilometer was het Erik Zabel die de sprint won en daarmee zijn vijfde groene trui veiligstelde.

Vandaag zijn de kaarten anders geschud en is de kans klein dat het op een sprint uitdraait. Met vijf gecategoriseerde beklimmingen in het slotstuk van de etappe, lijkt het parcours op het lijf geschreven van renners als Julian Alaphilippe of Mathieu van der Poel. En wat doen de klassementsmannen vandaag?

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.40 uur

Afstand: 249,1 kilometer