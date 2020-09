UCI wijst elf kampioenschappen toe: WK veldrijden 2025 in Liévin vrijdag 25 september 2020 om 17:50

De UCI heeft meerdere kampioenschappen toegewezen aan nieuwe locaties. In totaal heeft de internationale wielerunie elf WK’s een plek toebedeeld. Zo vindt het WK veldrijden van 2025 plaats in Liévin, in het noorden van Frankrijk.

Na 21 jaar keert het WK veldrijden terug naar Frankrijk. Het laatste mondiale kampioenschap in dat land vond plaats in Pontchâteau. Liévin is niet onbekend met het organiseren van een veldrit: in 2011 werd er een Wereldbeker verreden.

Locaties WK veldrijden 2021-2025

2021: België (Oostende)

2022: Verenigde Staten (Fayetteville)

2023: Nederland (Hoogerheide)

2024: Tsjechië (Tábor)

2025: Frankrijk (Liévin)

Andere toegewezen wereldkampioenschappen

Il Ciocco, WK mountainbike marathon voor masters 2021

Villa La Angostura, WK mountainbike voor masters 2022 en 2023

Cali, WK baanwielrennen voor junioren 2023

Snowshoe, WK mountainbike marathon 2024

Aalborg, WK Gran Fondo 2024

Kanton Wallis, WK mountainbike 2025

Kopenhagen, WK BMX 2025

Melbourne, WK Gran Fondo 2025

Val di Sole, WK mountainbike 2026