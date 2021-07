Huidige UCI-ranglijst bepaalt startvolgorde in eerste veldritten 2021-2022

De UCI heeft de reglementen voor de start van het veldritseizoen 2021-2022 nader toegelicht. De huidige UCI-ranking wordt namelijk gehanteerd om de startvolgorde te bepalen bij de eerste crossen die in september verreden worden.

In november 2020 bepaalde de UCI dat voor aanvang van het seizoen 2021-2022 alle UCI-ranglijsten terug op nul gezet werden. Alleen de behaalde punten op het afgelopen WK veldrijden 2021 blijven staan. De internationale wielerunie heeft hiervoor gekozen omdat afgelopen seizoen veel wedstrijden door de coronacrisis werden afgelast en veel crossers weinig tot geen kans hadden om UCI-punten te scoren.

Tot 21 september 2021 wordt de huidige ranking gebruikt om de startvolgorde te bepalen. Dat geldt onder meer voor de Rapencross in Lokeren (11 september), de cross in Beringen (18 september) en de veldrit van Eeklo (19 september) die vroeg op de kalender staan.

Op 21 september gaat de teller op nul, en staan dus alleen de punten van het WK veldrijden 2021 en de crossen die tussen 11 en 19 september verreden zijn op de UCI-ranking.

The UCI Ranking will be 'reset' this CX season.

However, in the first two race weekends on 11 September (Lützelbach, Lokeren) and 18-19 September (GO Cross, Le Grand CX, Beringen, Les Franqueses, Eeklo and Derby) the current UCI Ranking will still be used for the start order. pic.twitter.com/L107vxFTMI

