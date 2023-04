Hongerklop zit Demi Vollering dwars in Brabantse Pijl: “Eigenlijk een beetje luiheid”

Demi Vollering kreeg in de finale van de Brabantse Pijl af te rekenen met een hongerklop. De kopvrouw van SD Worx eindigde als tweede achter Silvia Persico in de sprint van een elitegroep. “Aan het einde voelde ik dat mijn benen snel leegliepen”, vertelt Vollering aan het Algemeen Dagblad.

“Vandaag was ik niet goed genoeg”, aldus de winnares van vorig jaar in Overijse. In volle finale voelde ze de hongerklop opkomen. “Toen bedacht ik dat ik vergeten was te eten. In de laatste ronde hadden we een hagelbui en toen voelde ik heel snel: Shit, nu loop ik heel hard leeg.”

Volgens Vollering is het niet gek dat ze in uitgerekend de Brabantse Pijl hier problemen mee ervaart. “Zeker in deze wedstrijd is het finalerondje zo hectisch. Je hebt bijna nooit tijd om te eten, dat vergat ik dus vandaag. Eigenlijk was het ook een beetje luiheid, want soms dacht ik er wel aan. Maar dan is het uiteindelijk te laat.”

“Gelukkig viel het uiteindelijk mee, maar ik was niet goed genoeg. Er zat niets echt meer op in de sprint”, zegt ze na haar tweede plek achter Persico.

Lees ook: Silvia Persico verslaat Demi Vollering na zware finale in Brabantse Pijl