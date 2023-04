Silvia Persico verslaat Demi Vollering na zware finale in Brabantse Pijl

Silvia Persico heeft woensdag de winst gegrepen in de Brabantse Pijl. De Italiaanse van UAE Team ADQ was de snelste van een kopgroep van zeven die in de finale was weggereden. Demi Vollering was dicht bij een tweede zege op rij in Overijse, maar ze ging de sprint te vroeg aan en strandde op de tweede plaats. Liane Lippert werd derde.

Ook de vrouwen reden vandaag in de omgeving van Leuven en Overijse de Brabantse Pijl. Traditiegetrouw is deze klassieker de overgang van de kasseienstroken naar de heuvels. Voor de start waren de meeste ogen gericht op titelverdedigster Demi Vollering, maar met Marta Cavalli, Parijs-Roubaix-winnares Alison Jackson, Mavi García, Kristen Faulkner, Lucinda Brand, Shirin van Anrooij, Silvia Persico, Fem van Empel en Justine Ghekiere waren er nog veel meer kapers op de kust.

Vluchters krijgen nauwelijks ruimte

De eerste aanval was er een uit Italiaanse hoek. Alice Palazzi (Top Girls Fasso Bortolo) trok ten strijde en kreeg al snel het gezelschap van de Amerikaanse Lauren Stephens. De twee kregen echter niet veel ruimte en werden na ongeveer 25 kilometer weer bij de lurven gegrepen. Dit was voor meerdere andere rensters het sein om te demarreren, maar het leidde niet tot een serieuze vlucht. Nathalie Bex, Maria Novlodskaya en Cristina Tonetti reden om beurten wel even voor het peloton uit, maar werden al even snel weer gegrepen.

Met nog goed zestig kilometer te gaan begonnen de grote namen zich te roeren. Zo probeerde Trek-Segafredo de tegenstand af te matten: de Amerikaanse formatie besloot Lucinda Brand en Shirin van Anrooij in de aanval te sturen, maar dit bracht (nog) niet de gewenste schade. Het peloton dunde door de vele versnellingen wel steeds verder uit, maar toch begonnen we met een vrij omvangrijke ‘favorietengroep’ aan de echte finale.

Favorieten mengen zich

Dit was voor Elise Chabbey en Liane Lippert het moment om eens stevig door te trekken op een van de vele hellingen, maar ook deze poging werd al vrij snel weer in de kiem gesmoord. SD Worx wilde niet verrast worden en koos ervoor om, vlak voor het ingaan van de laatste lokale ronde, zelf ten aanval te trekken. Onder meer Vollering plaatste meerdere aanvallen, waarmee ze het uitgedunde peloton op de pijnbank legde.

In de stromende regen volgden de demarrages zich snel op. Op de Hertstraat, de kasseien van de Moskesstraat, de Holstheide, in de S-bocht en op de Hagaard moest het gebeuren. Op de Hertstraat wist een interessante groep weg te rijden, met Marlen Reusser, Shirin van Anrooij, Silvia Persico, Elise Chabbey en Margot Vanpachtenbeke. Zij reden bijna 30 seconden weg bij de rest.

Sprint met zeven

Vollering en Liane Lippert openden op de Moskesstraat de jacht op de vier koploopsters, want Vanpachtenbeke was gelost. Op de lastige Holstheide was de aansluiting een feit, waardoor zeven rensters de laatste zeven kilometer in gingen. SD Worx probeerde van het overtal gebruik te maken door Reusser in de aanval te sturen, maar zij kwam niet weg.

Omdat het achtervolgende ‘peloton’ nog gevaarlijk dichtbij kwam, zette Reusser zich op kop om in ieder geval uit handen te blijven. Het draaide daardoor uit op een sprint, waarin Vollering vroeg aan ging, maar in de laatste honderd meter nog gepasseerd werd door een sterke Persico. Lippert werd daarachter derde, voor Chabbey en Van Anrooij.