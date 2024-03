Niels Bastiaens • woensdag 20 maart 2024 om 19:38 woensdag 20 maart 2024 om 19:38

Honger van Jasper Philipsen nog niet gestild: “Kan mijn sterktes met die van Mathieu combineren”

Interview In Milaan-San Remo boekte Jasper Philipsen de mooiste overwinning in zijn carrière na een lastige finale. Dan is de biljartvlakke sprint in de Classic Brugge-De Panne andere koek, maar de 26-jarige Philipsen won gewoon opnieuw. Zonder in te boeten op zijn sprint, lijkt hij zich dus klaar te mogen maken voor een sterke klassieke campagne. Want ook na zijn eerste twee zeges lijkt zijn honger nog niet gestild, zo vertelt Philipsen aan onder andere WielerFlits.

Vind je het jammer dat het na je overwinning de hele tijd over het bewuste akkefietje met Tim Merlier gaat?

“Ik denk dat de media daar graag op ingaan, natuurlijk. Het is een type sprintincident. Ik ben blij dat we gewoon recht blijven. Ik denk dat het moeilijk is om iemand de fout toe te wijzen. Alles gaat snel, je moet keuzes maken. Ik denk dat iedereen probeert om zo fair mogelijk te sprinten. En van die accidenten gebeuren, jammer genoeg.”

Valt het parcours in het centrum van De Panne iets te verwijten?

“Je wist dat het nerveus en hectisch zou zijn. Ik denk dat er weinig tegen te beginnen was. Vorig jaar waren de weersomstandigheden hier heel anders. Dan ligt het gevaarlijk punt ergens anders, vlak voor De Moeren. Nu ligt het gevaar vooral in de laatste rechte lijn. Het wordt gewoon verplaatst, maar het is in zulke koersen altijd op een gegeven moment nerveus. Vorig jaar kan je hier met drie of vier naar de finish, dan is het vanzelfsprekend minder gevaarlijk.”

Voelde het gevaarlijk aan?

“Toen het gat heel klein werd, voelde het gevaarlijk aan. Dan had ik liever niet die beslissing genomen om links te gaan. Dat is natuurlijk praat achteraf, dus mogen we blij zijn dat er niets gebeurt. Ik denk dat Tim ook net aanging aan dezelfde linkerkant. Het parcours ging ook wat naar links, en iedereen neemt in die situatie uiteraard de kortste weg. Als ik iemand links voel komen, zou ik hetzelfde gedaan hebben als Tim: niet doorduwen. Je wil niemand in de hekken rijden.”

“Ikzelf heb trouwens ook even moeten inhouden, er was gewoon geen plaats voor ons allebei. Ik dacht eerlijk gezet dat de sprint voorbij was. We komen gelukkig allebei met de schrik vrij en kunnen daarna nog de sprint rijden zonder valpartijen. Ik kan dit incident ook snel relativeren. Er komt ook wat teleurstelling bij Tim zijn reactie kijken, ik zou misschien wel hetzelfde zeggen in zijn geval.”

Manifesteer jij jezelf nu meer en meer als kopman naast Mathieu van der Poel binnen de ploeg voor de topklassiekers?

“Ik denk dat we terug onze sterktes moeten combineren. Ik moet zo ver mogelijk in die wedstrijden proberen geraken. Mathieu kan op die manier ook meer relaxed koersen, met mij nog in het achterhoofd. Dat spel kunnen we dan uitspelen. Het is geen rocket science, hoe we het gaan aanpakken. Ik denk dat wie in welke situatie komt, zichzelf zal uitwijzen. Het is geen geheim dat Mathieu van aanvallende koersen houdt en daar zelf het verschil kan maken.”

In San Remo toonde je dat je een zwaardere finale steeds beter aankan. Vandaag win je dé confrontatie tegen alle topsprinters. Hoe lastig is het om beide aspecten te onderhouden?

“Ik denk dat het vooral met de lastigheid van de wedstrijden te maken heeft. Ik moet zeggen dat ik best verbaasd ben met mijn sprint in De Panne. Ik had misschien verwacht dat die niet echt top ging zijn, omdat ik meer richting de klassiekers heb getraind. Ik wilde ook over de Poggio mee kunnen geraken, en dan moet je gewoon voor een langere tijd goede vermogens kunnen duwen. Daardoor kan die sprint dan weer wat worden afgebot. Ik ben blij dat ik kan tonen dat het, wat dat betreft, best nog goed meevalt.”

Was dat een vrees, die mindere sprint?

“Goh, ik vind het vooral straf hoe onze trainers, zoals Kristof De Kegel, onze conditie altijd zo goed kunnen timen. In Tirreno-Adriatico had ik eerlijk gezegd echt een slecht gevoel. In de sprints, maar ook algemeen. In het Openingsweekend liep het ook niet. Ik denk dat de trainers van de ploeg dan weten: we moeten niet panikeren, het komt nog wel. Terwijl ik dan zelf misschien een beetje ongeduldig ben. Dan denk ik: fuck, ik heb heel hard gewerkt de hele winter, maar ik krijg hier meteen slaag. Dan is er misschien lichte paniek.”

Voel je, wat dat betreft, dat de benen die je nu hebt anders zijn dan die van vorig jaar?

“Zeker zaterdag, in Milaan-San Remo. Uit de Classic Brugge-De Panne kan ik weinig conclusies trekken, omdat het geen goed vergelijkingspunt is naar de zwaardere wedstrijden van zaterdag of komend weekend is. Maar ik denk dat ik zeker goed in orde ben, en ik wil graag op dit momentum voortbouwen, door proberen ook de volgende wedstrijden te winnen.”

“Gent-Wevelgem moet een wedstrijd zijn die me ligt. Er wordt wind voorspeld, en ik vind het toch altijd leuker om koers te maken dan zo’n wedstrijd te rijden als vandaag. Ik zat helemaal achterin bij De Moeren. Als ik daar zondag opnieuw zit, kan ik net zo goed afdraaien. Het wordt zwaar, maar met de vorm waar ik op dit moment inzit, moet ik daar een doel van maken. Ook Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix liggen me, de Ronde wordt in dienst van Mathieu.”