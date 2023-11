Zeger Schaeken • woensdag 15 november 2023 om 08:30

Hoe zal het parcours van Wereldbeker Troyes eruitzien? “Het is ideaal voor Laurens Sweeck”

Interview Zondag zullen de crossers naar Troyes trekken om de vierde manche van de Wereldbeker af te werken. De cross is gloednieuw in de Wereldbeker, dus is het onduidelijk wat voor parcours er zal worden aangetroffen. WielerFlits zocht het uit. “Volgens mij is dit iets voor Laurens Sweeck.”

Organisator Clément Philippon vertelt wat de crossers mogen verwachten zondag. “Het is een parcours van ongeveer twee kilometer. Het is geen heel uitdagend rondje, alle stukken ‘lopen’ vrij goed en het is in het algemeen relatief vlak. We zijn er wel in geslaagd om een aantal obstakels te creëren. Zo hebben we een trap, een loopburg en balken. Daarnaast hebben we ook een lange zware helling. Dat zijn de belangrijkste punten in het rondje.”

De ondergrond van het parcours is vrijwel volledig gras. Philippon schat het op 90% gras, 10% weg. Buiten de lange helling is er weinig hoogteverschil. In het eerste deel van het parcours liggen er een aantal technische passages met veel haakse bochten. “De renners met veel techniek zullen smullen van het eerste deel. In het tweede deel zijn er ook nog heel wat bochten, maar minder haakse. Er zullen ook wat meer lange stukken zijn, waardoor de snelheid hoog zal liggen.”

De macht van Sweeck

“Het enige wat nog moeilijk in te schatten is, zijn de weersomstandigheden. Daardoor kan het rondje op het laatste moment nog veranderen, maar momenteel zal het een snelle wedstrijd worden. Wie er op dit rondje tot zijn recht zal komen? Als ik een naam moet noemen, denk ik aan Laurens Sweeck. Hij is in goede vorm en hij straalt macht uit op de fiets. Hij heeft veel kracht, waardoor ik denk dat dit goed bij hem past.”