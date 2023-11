Zeger Schaeken • dinsdag 14 november 2023 om 07:30

Van regionale cross in Troyes naar manche in Wereldbeker: “Dacht dat het een grap was toen Flanders Classics contact opnam”

Aanstaande zondag staat er een gloednieuwe manche van de Wereldbeker op het menu. De veldritwereld strijkt neer in Troyes, waar ze nog maar enkele jaren een veldrit organiseren. In een mum van tijd zijn ze van een regionale cross geëvolueerd naar een manche in de Wereldbeker. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Voor de allereerste editie moeten we terug naar het jaar 2017. De lokale organisatie Clément Sport Organisation besloot om een cross te organiseren. Ze begon kleinschalig met een regionale cross. “Vroeger organiseerde ik een wegwedstrijd genaamd le dernier survivant (de laatste overlevende, red.). In 2017 besloot ik dan om in het veldrijden te stappen omdat het een sport is met zeer veel potentieel. Ten eerste is het leuk om naar te kijken en spectaculair. Ten tweede zitten er een aantal oud-crossers in onze organisatie, dus was het een voor de hand liggende keuze”, vertelt organisator Clément Philippon ons.

“Na ons eerste jaar als regionale cross hebben we meteen een stap gezet naar het C2-niveau. Daar zijn we even gebleven – mede door de coronaperiode – maar in het vijfde en het zesde jaar zijn we toegetreden tot de Coupe de France. In Frankrijk staat dat echt hoog aangeschreven.” Ze waren in Troyes zelfs meer dan gewoon deel van de Coupe de France, ze mochten de finale organiseren van het regelmatigheidscriterium.

Mailtje van Flanders Classics: “Heb eerst zelfs niet geantwoord”

In de Coupe de France wordt er overigens steeds zowel op zaterdag als op zondag op dezelfde locatie gereden. Dat klinkt vreemd voor Nederlandse en Belgische veldritliefhebbers, maar er zit wel degelijk een strategie achter. “Ze doen dat al jaren in de Coupe de France. Het is een geweldige manier voor de organisatoren om heel erg veel deelnemers in hetzelfde weekend te krijgen. Vorig jaar hadden we bijna 1200 deelnemers over de twee dagen. Dat is een zeer mooie bron van inkomst.”

Na twee succesvolle edities in de Coupe de France maakten de organisatoren zich op voor een nieuwe editie in 2023, tot er plots een mailtje kwam van Flanders Classics. “Chris Mannaerts contacteerde ons meer dan een jaar geleden. Ik was erg verrast en heb toen niet eens geantwoord, want ik dacht dat het een grap was. Daarna vroegen ze me het echter nog een keer en toen realiseerde ik dat het iets serieus was.”

Balans opmaken na eerste keer Wereldbeker

“Het was natuurlijk een erg leuke verassing. Het is een grote beloning voor ons om toe te treden tot de grootste competitie in het veldrijden. Het geeft veel voldoening”, aldus Philippon. Een overeenkomst voor 2024 is er nog niet. De Fransman geeft aan dat ze na de manche de balans zullen opmaken en dat er daarna pas, in overleg met Flanders Classics, besloten zal worden of een nieuwe manche in de Wereldbeker aan de orde is.

Laatste winnaars in Troyes

Mannen

2022: Clément Horny (Coupe de France)

2022: Gerben Kuypers (Coupe de France)

2021: Joshua Dubau (Coupe de France)

2021: Loris Rouiller (Coupe de France)

2021: David van der Poel (C2)

2018: Joshua Dubau (C2)

Vrouwen

2022: Anais Morichon (Coupe de France)

2022: Lauriane Duraffourg (Coupe de France)

2021: Line Burquier (Coupe de France)

2021: Line Burquier (Coupe de France)

2021: Lauriane Duraffourg (C2)