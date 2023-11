Niels Bastiaens • woensdag 15 november 2023 om 15:00

Hoe stellen Van Aert en Van der Poel hun programma samen? “Financieel aspect? Speelt geen rol!”

Interview De strijd om Wout van Aert en Mathieu van der Poel is definitief beslecht! Na wekenlang speculeren weten we eindelijk waar de Grote Twee de komende winter in het veld te zien zullen zijn. De Belg komt voorlopig acht keer in actie, zijn Nederlandse collega heeft dertien crossen, inclusief het WK, op zijn programma staan. Maar hoe kwamen die keuzes tot stand en welke belangen spelen er? Enkele organisatoren en de manager van Wout van Aert geven ons een inkijkje.

De grote winnaar in heel dit verhaal zijn verrassend genoeg de Exact Crossen. Van Aert crosst voor het eerst mee in Essen, Van der Poel doet enkele weken later hetzelfde aan het Zilvermeer in Mol. Daar mag de Exact Cross zelfs uitpakken met het eerste duel tussen de Grote Twee. “Nee, we hebben niet extra diep in de buidel moeten tasten om dat te regelen”, lacht Koen Monu, betrokken bij de organisatie in Boom, Mol, Heusden-Zolder en Essen.

“Ik denk dat alles afhangt van de ligging van de Zilvermeercross op de kalender. Daags nadien valt de Wereldbeker in Antwerpen, net als Mol een zandcross. Die jongens wilden als voorbereiding daarop gewoon een uurtje het zandgevoel opdoen aan het Zilvermeer, gok ik.”

Organisator Golazo: “Wij pushen nooit”

Is het dan echt zo simpel? Het is geen geheim dat de crossprogramma’s van de Grote Twee elk jaar een moeilijke puzzel zijn. Startgelden zouden voor een opbod tussen organisatoren kunnen zorgen, in de hoop om hen aan de start te kunnen krijgen, maar niet iedereen gaat daarin mee. “Wij pushen nooit”, stelt Christophe Impens, die met Golazo de X2O Trofee en Exact Crossen organiseert, duidelijk. “Niet financieel, sportief of emotioneel. Het enige wat we doen is het hele programma van onze crossen doorsturen naar Philip Roodhooft en Jef Van den Bosch, de managers van Mathieu en Wout, met de boodschap: ze zijn welkom.”

Toch proberen de organisatoren natuurlijk hier en daar iets in beweging te zetten. “De managers koppelen terug naar ons en laten weten: ze kunnen rijden in cross X, Y en Z. Soms zeg ik dan nog: lukt het in deze andere cross ook niet? Vaak volgt er dan een reactie, dat het omwille van een stage of andere verplichting niet mogelijk is. Meer kan je als organisator niet doen, daarvoor hebben we veel te veel respect voor die renners. We begrijpen maar al te goed dat er nog andere belangen spelen en dat het voorjaar en andere doelen al in hun hoofd zitten”, vindt Impens.

Bij sommige organisatoren wordt het echter hard gespeeld. “Ik ken organisatoren die steeds hogere startbedragen bieden, zelfs om iemand als Thibau Nys aan de start van hun wedstrijd te krijgen”, zegt Impens. “Dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Laat die jongens gerust! Laat iedereen zijn eigen programma maken met zijn coach en entourage. Maar helaas, toch strooien bepaalde organisatoren met startgelden die de pan uit swingen. Vanaf er eentje mee begint, zit je in een straatje zonder einde. Op den duur kan zoiets zelfs de toekomst van de cross hypothekeren.”

Manager Van Aert: “Kijken niet naar het financiële”

Een financieel charmeoffensief van een organisatie heeft nochtans weinig nut, zegt Jef Van den Bosch, de manager van Van Aert. “Wout maakt zijn programma met zijn trainer en de ploeg, in functie van het hele jaar dat eraan zit te komen. Hoe moeten we alles plannen? Hoe past de cross in het verhaal van de ambities in het voorjaar? En wat met de Olympische Spelen en het WK? Ze maken een beeld van de grote doelen en van daaruit vertrekken ze om de puzzel te maken. Met dat plan in het achterhoofd, ga ik dan in gesprek met alle organisatoren.”

Eén factor is daarbij van cruciaal belang. “We maken altijd een puur sportieve overweging, nooit een financiële. Een voorbeeldje: waarom staat de cross van Hulst nu wél op het programma van Wout en de vorige jaren steeds niet? Daar is geen specifieke reden voor. We kijken alleen naar het sportieve aspect en wat het beste is voor Wout.”

In de Wereldbekers, die Van Aert al zeker in Antwerpen, Gavere en Hulst afwerkt, kan hij geen startgeld opstrijken, terwijl de andere losse en klassementscrossen daar wel de ideale gelegenheid voor bieden. In hoeverre wordt daarnaar gekeken? “Als het om de centen zou gaan, dan moest Wout elke cross rijden. Wanneer je écht rekening gaat houden met de financiële output, dan zou je een heel ander programma zien. Maar dat is totaal niet aan de orde, omdat de cross maar een klein onderdeel is in de planning van het hele seizoen. Nogmaals, het sportieve primeert.”

HLN stelde dan weer dat Flanders Classics en de UCI teleurgesteld achterbleven, omdat Van Aert te weinig manches van de Wereldbeker zou meepikken. Terwijl Golazo juist goed wegkomt. “In de praktijk hebben we met beide partijen een goede relatie”, zegt Van den Bosch. “Iedereen tevredenstellen gaat niet, dat is al jaren zo en dat is logisch. Soms is er een partij die meer teleurgesteld wordt dan een andere. We doen het mogelijke om hen tegemoet te komen, maar nooit ten koste van Wout.”

Grote belangen: “Op één dag het geld al terugverdiend”

De strijd om de Grote Twee is ook zo groot, omdat tijdens de kerstperiode de cross het hardste leeft. De kijkcijfers zijn het hoogst op televisie, de toeschouwers zijn talrijker langs de kant van het parcours en de pers uit binnen- en buitenland legt de hoofdfocus op de cross. “Het is een strijd om die goede data te behouden”, zegt organisator Koen Monu.

“Begin december, waar we met Boom zitten, is soms al te vroeg. De cross is nochtans ook nu al mooi, maar na de EK’s hoorde ik live op televisie zeggen: het is belangrijk om deze trui al binnen te hebben, binnenkort slokken de twee grote mannen alles op. Er wordt altijd naar Wout en Mathieu verwezen, voor sommige mediakanalen is het gewoon wachten tot ze er zijn.”

Monu ondervond ook aan den lijve hoe het Wout- en Mathieu-effect zich praktisch uit. “Enkele jaren terug hebben we Mathieu kunnen strikken voor de cross in Mol. Maandagmiddag maakten we via onze sociale media zijn deelname bekend, en dinsdagavond hadden we – als je kijkt naar de extra ticketverkoop – zijn startgelden al volledig terugverdiend. Dat is het grote verschil met de organisatoren die erbuiten vallen. De populariteit van de Grote Twee is immens en voor onze sponsoren amper te evenaren. Niet moeilijk dat de strijd zo groot is…”