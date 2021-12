Hoe de TrueBike van TrueKinetix Alette, Eric en Wijnand beter laat klimmen

Advertorial

Tijdens de feestdagen kijkt mening wielerliefhebber alweer vooruit, de basis voor een succesvol wielerseizoen wordt immers in de wintermaanden gelegd. In deze periode ontkom je er echter bijna niet aan om ook eens binnen op de fiets te stappen: een activiteit waar je niet iedere fietsliefhebber een plezier mee doet. De TrueBike neemt een groot deel van de minder leuke aspecten van binnenshuis trainen weg, zo hebben drie van onze lezers tijdens een bezoek aan TrueKinetix aan den lijve ondervonden.

TrueKinetix is een Nederlandse start-up die in 2018 het levenslicht zag. Oprichter en voormalig triatleet Bas van Rens heeft een achtergrond als werktuigbouwkundige en moest ’s winters veel binnen trainen. In een eerder verschenen artikel legt hij uit waar hij tegenaan liep en dat hij mede daardoor kwalificatie miste voor het WK Ironman op Hawaï. Het komt erop neer dat hij erachter kwam dat je op een fiets met een vliegwiel – de normale set-up om binnen te trainen – heel andere spiergroepen belast dan de spieren die je normaal tijdens het fietsen buiten gebruikt.

“De TrueBike beweegt lekker, niet het starre dat ik ken van andere trainers”

Hij berekende vanuit zijn vakgebied dat er een vliegwiel van 450 kilo nodig is om de weerstand te kunnen bieden die een normale fiets in combinatie met de natuurelementen levert. Oogstrelend is dat natuurlijk niet en logistiek brengt dat ook de nodige dilemma’s met zich mee.

TrueKinetix bouwde daarom een fietstrainer die computergestuurd is en de weerstand berekent met behulp van artificial intelligence. De motor die daarvoor is ingebouwd, maakt 10.000 berekeningen per seconde om de wattages op 0,1% nauwkeurig te kunnen bepalen. Hierdoor kun je veel efficiënter en gerichter trainen. Daarover lees je meer in onze review van eerder dit jaar.

Lezers op bezoek

Enkele weken geleden hebben we onze lezers opgeroepen om te laten weten wat hun fietsdoel voor 2022 is. Tijdens de eerste vrijdag van december kwamen de drie testers om 10.00 uur bij elkaar in het hoofdkantoor van TrueKinetix in Hillegom. Na een korte presentatie en een rondleiding in de assemblagefabriek drie minuten verderop, was het tijd voor de drie om zich om te kleden en voor het eerst kennis te maken met de TrueBike.

“De TrueBike werkt vloeiend en bootst het buitenfietsen goed na. Dit gaat mij zeker helpen met beter leren klimmen”

Omdat de TrueBike claimt beter te zijn dan de concurrenten die hun fietstrainers aansturen op basis van een vliegwiel, is er gekozen voor drie lezers met verschillende ervaringen. Zo is Alette (53) een fervent gebruiker van Zwift. Wijnand (49) kende dan weer slechte ervaringen met een fietstrainer. Hij heeft het ooit een winter geprobeerd, maar hij kwam toen tot de conclusie dat het niets voor hem was. Eric (53) was onbekender met binnen trainen en gebruikte tot voor kort geen Zwift, Rouvy, Sufferfest of andere apps.

De deelnemers Eric (53 jaar)

Eric woont in Midden-Beemster, is van origine hardloper en beoefent veel sporten waarbij core stability van belang is. Door blessures en het slechte weer, fietst hij sinds een jaar of drie fanatiek op een indoortrainer. Eerst op een apparaat zoals we ook in de sportschool kennen, tegenwoordig op een racefiets. “Eerst op een kale Tacx en dat is natuurlijk übersaai. Met de apps van tegenwoordig is het nu echter heel dragelijk en vind ik het steeds leuker. Dat doe ik nu vier of vijf keer per week. Het is verslavend.”

Fietsdoel: “Ik wil door binnen te trainen, buiten op de fiets verbeteren. Ik zou beter willen klimmen en dat graag willen inzetten voor bijvoorbeeld Alpe d’HuZes.” Alette (53 jaar)

Alette uit Haarlem ging voorheen vaak toerfietsen, ook tijdens vakanties in Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Slovenië. Zeven jaar geleden ontmoette ze haar man tijdens een fietsreis. Hij zat veel op de racefiets en bracht Alette ermee in aanraking. Ze vindt het leuk om in de winter te trainen en is een fervent gebruiker van Zwift op haar Tacx. Deze winter wil ze zichzelf meer op het klimmen focussen.

Fietsdoel: Tijdens Pasen fietst ze altijd met een groep vrienden in de Ardennen. “Dan knipper ik twee keer met mijn ogen en zijn zij uit het zicht. Dit jaar wil ik ze iets langer kunnen bijbenen.” Wijnand (49 jaar)

Wijnand komt uit Nieuw-Vossemeer in West-Brabant, een van de wielerhotspots van Nederland. Nadat hij jarenlang gevoetbald had, kreeg hij last van zijn enkels. Hardlopen ging niet veel beter en daarom schafte hij na lang wikken en wegen een racefiets aan. Eerst alleen voor op zondagochtend, maar dat werd steeds frequenter. Hij wilde steeds meer en probeerde daarna om binnen te trainen. Dat vond hij niets en daarom heeft hij ook geen fietstrainer voor binnen op dit moment.

Fietsdoel: Hij wil in 2022 een lange fietstocht maken van tussen de 200 en 250 kilometer.

Eerste ervaringen

Wat na een eerste blik opvalt aan deze TrueBike, is dat er geen stekkers aan zitten. Het systeem wekt namelijk door te fietsen haar eigen stroom op. Bovendien is er bij het afwerken van het stalenframe gekozen voor recyclebaar plastic. Twee pluspunten op het gebied van duurzaamheid. Maar uiteindelijk ging het ons om het antwoord op de vraag: hoe fietst hij nu eigenlijk?

Alette beet het spits af. “Wat me positief opvalt, is dat de TrueBike lekker beweegt. Niet het starre dat ik ken van andere trainers waarop ik gezeten heb. Daarnaast is-ie echt stabiel, waardoor je zonder zorgen op je pedalen kan gaan staan voor bijvoorbeeld een sprintje.” Eric zit voor het eerst op een high end-fietstrainer: “Alles is beter dan wat ik gewend ben”, lacht hij, terwijl hij zich net weer heeft opgefrist. “De TrueBike werkt vloeiend en het bootst het buitenfietsen heel goed na. Dit gaat mij voor mijn klimcapaciteiten zeker helpen. Ik vind het fantastisch, dit is echt super.”

Zijn partner Michelle traint ook veel binnen en daarvoor biedt de TrueBike een oplossing: door de vele standen en versnellingen kun je de fietstrainer uitstekend delen. Ook voor Wijnand was de TrueBike een openbaring. “Ik had nog nooit van TrueKinetix gehoord en ik dacht: laat ik dat dan eens proberen”, vertelt de Brabander, die het binnen trainen na een eerdere poging aanvankelijk had afgeschoten. “Ik ben graag lang onderweg en als je dan urenlang stilzit op een fietstrainer… Nee, dat was niets. Maar dit is compleet anders, het is net alsof je gewoon buiten op je fiets zit”, oordeelt Wijnand na de eerste kennismaking.

Beter klimmen

Zoals Alette, Eric en Wijnand dus aangeven, voelt de TrueBike natuurlijker aan dan wanneer je eigen racefiets in een fietstrainer met een vliegwiel is gemonteerd. Restyling van de cockpit – waarmee je de TrueBike en het bijbehorende datascherm kan bedienen – en de motorbak, laten de TrueBike 2.0 er fraaier uitzien dan de eerste versie. Omdat het een stand alone-fietstrainer is, kan jouw racefiets, mountainbike, crossfiets of gravelbike in de schuur blijven. Je hoeft enkel je cranks, zadel en het stuur van de TrueBike af te stellen op die van je eigen fiets, en een winter met binnen trainen kan beginnen.

De Nederlandse polders zijn over het algemeen geen ideale basis voor tochten door het hooggebergte. De TrueBike brengt daar verandering in. Dankzij de keuze voor een motor in plaats van een vliegwiel wordt de druk op je benen tijdens het trappen evenredig verdeeld, zoals dat buiten ook het geval is. Zeker wanneer je tijdens het klimmen met een hoge cadans trapt, komt er een punt waarop het vliegwiel het tijdens de omwenteling van je overneemt. Daardoor oefen je even geen power uit op de pedalen en dat zorgt voor een grotere krachtfluctuatie.

Simpel gezegd betekent dit: het vliegwiel helpt je maar een beetje, waardoor je dus inefficiënter traint. Ook komt dit niet overeen met de werkelijkheid, waardoor je spieren niet een natuurlijke rust krijgen en daardoor constant onder druk staan. De TrueBike bootst dat dus zo nauwkeurig mogelijk na. Bovendien kun je in de virtuele TrueKinetix-winkel kiezen uit meer dan vierhonderd versnellingen, waardoor je op jouw perfecte verzet kan klimmen én is het niet nodig om – zoals bij een vliegwiel – je cassette te verwisselen.

Onze deelnemers mogen na het bezoek de TrueBike drie weken thuis testen. We vragen ze naar de ervaringen in een volgend artikel, dat begin 2022 zal verschijnen.

Verantwoording:

TrueKinetix is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform.