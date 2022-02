‘Als je een helder trainingsdoel hebt, is de TrueBike echt een aanvulling’

Advertorial

In december gingen we samen met drie lezers op bezoek bij TrueKinetix, de producent van een innovatieve smartbike die belooft de ervaring van buiten rijden binnen de muren van je eigen huis te evenaren. We lieten het drietal voor het eerst kennismaken met de TrueBike, die ze vervolgens enkele weken thuis mochten testen. Wat zijn de ervaringen na enkele weken fietsen in hun eigen paincave?

Realistisch klimmen

Lezer Eric (53) pakte het testen van de TrueBike met beide handen aan. “Het klimmen is echt lekker stabiel. Je kunt veilig en zorgeloos op de trappers staan, terwijl dat bij een normale fietstrainer eigenlijk niet te doen is”, vertelt hij. De inwoner van Midden-Beemster besloot de TrueBike in de keuken te plaatsen.

“In de winterperiode is deze trainer ideaal om op niveau te blijven, ook voor niet-profs zoals ik.”

Normaal staat zijn setup in zijn schuur. Hij kreeg de fietstrainer de maandag na Kerstmis en hij testte het materiaal meer dan zes keer. “Het belangrijkste verschil is dat je qua weerstand met de TrueBike meteen interactie hebt met de app die je gebruikt. Iedere tiende procent stijging voel je direct terug. Zeven procent is écht zeven procent. Als je niet op tijd schakelt, sta je stil. Confronterend!”, lacht hij.

Hij wil TrueBike gebruiken om beter te leren klimmen, zodat hij dezee zomer kan meedoen aan Alpe d’HuZes. “Ik heb er meer op gefietst in de tijd dat ik hem had, dan dat ik op mijn eigen setup had gedaan. Omdat hij in de keuken stond, was het nog makkelijker om erop te stappen.”

Hij zag ook een praktisch voordeel. “Deze fiets geeft geen smeer of rotzooi, daarom kon hij ook zo goed in huis staan. De TrueBike is veel gebruiksvriendelijker. In de winterperiode is deze trainer ideaal om op niveau te blijven, omdat je met alle gegevens heel specifiek kunt trainen. Ook voor niet-profs zoals ik.”

Eric trainde onder meer stukjes op de virtuele Stelvio en Alpe d’Huez. Maar hij was niet de enige die van de TrueBike gebruikmaakte. Ook zijn partner Michelle is er drie keer mee aan de slag gegaan. “Je kunt deze trainer prima delen. Er zit een gastaccount op, dus je hoeft alleen het zadel even lager te zetten. Het gaat sneller dan met je gewone fiets, omdat de maten op de stang van de Truebike staat”, geeft hij aan. “Qua gebruik vind ik de TrueBike fantastisch.Voor de prijs kan je weliswaar ook twee losse fietsen aanschaffen, maar deze is reëel in verhouding met wat je ervoor terugkrijgt.”

Realtime stortvloed aan data beschikbaar

De 53-jarige Alette uit Haarlem was de meest ervaren van het drietal. In haar vrije tijd en tijdens vakanties gaat ze vaak toerfietsen en een paar jaar geleden kwam ze op die manier in aanraking met een racefiets. Sindsdien is ze n op haar Tacx ’s winters een fervent gebruiker van Zwift. Ze koos ervoor om de TrueBike op dezelfde plek in haar achterkamer te zetten, zodat ze de fietstrainer het beste kon vergelijken met haar normale set-up. Ze pakte haar kans om met de TrueBike te trainen serieus aan, want ze noteerde haar bevindingen in een speciaal boekje. Tijdens het interview grijpt ze er een paar keer op terug om het te delen.

“De TrueBike is voor recreanten zoals ik een heerlijke manier om de winter door te komen.”

Haar fietsdoel voor deze winter was om beter te kunnen klimmen, zodat ze tijdens het Paasweekend haar vriendengroep langer kan bijhouden op de klimmetjes in de Ardennen. In totaal testte Alette de TrueBike zes keer. “Door het schermpje voor de TrueBike, is deze iets langer dan mijn normale set-up. Verder past hij naadloos op dezelfde plaats in ons huis”, vertelt de Haarlemse. “Wat ik het mooiste van de TrueBike vind, is dat je meteen alle gegevens tot je beschikking hebt. Normaal gesproken krijg je die data pas achteraf. Nu zou je realtime je training kunnen bijstellen, zonder dat je erna moet concluderen dat het anders moet.”

Ze noemt daarvan een concreet voorbeeld. “Ik kon nu duidelijk zien dat mijn linkerbeen iets meer kracht overbrengt dan mijn rechter. Dat kun je via de TrueBike veel meer in balans brengen. Ook kun je hem helemaal afstellen op je buitenfiets, waardoor je een reëel gevoel kunt nabootsen wat je tijdens het klimmen op je eigen fiets ook hebt. Dat vond ik ook echt goed”, geeft zij aan.

Het geluid dat de TrueBike tijdens het fietsen maakt, zorgde voor een klein praktisch probleem. “Er staat voor mijn setup altijd een laptop met een groot scherm. Daarop draai ik muziek”, legt zij uit. “Dat kan op allerlei andere manieren, dat weet ik. Maar maar ik moest het geluid harder zetten, ten opzichte van mijn eigen set-up.”

Alette heeft haar tijd zo nuttig mogelijk benut, om zo een goed waardeoordeel te kunnen vellen. “Alles wat ik normaal op mijn eigen setup doe, heb ik nu ook gedaan. Een normaal ritje, een groepsritje, een training en een wedstrijdje. Zo kon ik het goed vergelijken. Mijn conclusie is dan ook dat de TrueBike ook voor recreanten zoals ik, een heerlijke manier is om de winter door te komen. Ik vind dat echt een meerwaarde, zodat je in het voorjaar niet een inhaalslag hoeft te maken. De vele mogelijkheden qua versnellingen waren ook echt perfect. Natuurlijk moet je in het begin even wennen na je eigen schakelsysteem, maar al snel werkte dat geweldig.”

Wel miste Alette op de cockpit een houder voor haar telefoon, die ze veel gebruikt tijdens het Zwiften. Juist het interactieve vindt ze leuk, waardoor ze vaak onderweg aan het chatten is of dat ze via haar telefoon een andere afslag kiest.

Niet alleen voor wielerprofs

De TrueBike werd half januari ook afgeleverd in Nieuw-Vossemeer, waar Wijnand (49) de fietstrainer tot zijn beschikking kreeg. “Normaal gebruik ik geen fietstrainers. Ik heb dat ooit een keertje geprobeerd, maar dat vond ik toch wel geestdodend’, steekt hij van wal. “Ik moet nu ook zeggen: het blijft binnen fietsen. Ik heb hem in de garage gezet en heb een proefabonnement op Zwift genomen. Dat maakte het wel iets leuker”, kijkt hij terug.

Hoewel de TrueBike van hem nog geen fan van binnen fietsen heeft gemaakt, is hij te spreken over het gebruiksgemak. “Het fietsen op deze trainer voelde fijn aan. De fiets zat comfortabel. Het systeem werkt fijn en alles gaat vanzelf. Het is niet zo dat je een ander wiel moet steken en je daarna moet zoeken naar de juiste weerstand en versnellingen. Op de TrueBike ga je zitten en je bent weg. Wat dat betreft was het wel heel lekker. Het gemak heeft me in positieve zin verrast. Het verschil tussen wegfietsen en de TrueBike merk je bijna niet. De weerstand die je krijgt, voelde vertrouwd. ’s Winters zou ik op deze trainer meer fietsen.”

Het breed scala aan mogelijkheden viel bij Wijnand in de smaak. “De grote keuze die je hebt in de cassettes die je virtueel op je TrueBike kan zetten, dat vind ik echt ideaal! Mijn eerste ritje deed ik met de ingestelde cassette op een klimparcours, maar dat was een beetje boven mijn macht. De fiets stond niet in de klimstand, laat ik het maar zo zeggen”, lacht hij hardop. “Maar in de goede stand kun je prima klimmen. Je kunt zonder angst op de trappers staan om aan te zetten. Dat voelt solide en vertrouwd aan.”

“Het is zeker niet alleen een fietstrainer voor profs”, concludeert hij. “Als je een helder trainingsdoel hebt, is de TrueBike echt een aanvulling. Zeker als het zoals deze winter in december en januari erg koud en nat is. Ook de meeste recreanten zullen baat bij de TrueBike hebben.”

