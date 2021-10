Hidde van Veenendaal stapt over naar Metec-Solarwatt: “Mijn persoonlijkheid paste niet bij Jumbo-Visma Development”

Interview

Hidde van Veenendaal kwam als winnaar van Parijs-Roubaix U19 in de winter van 2020 over van de junioren naar Jumbo-Visma Development, met de nodige adelsbrieven. We zijn intussen dik anderhalf jaar verder en de 20-jarige Noord-Brabander moet weg bij het Development Team. “Maar ik vind Metec-Solarwatt ook een uitstekende opleidingsploeg, dat hebben ze de laatste jaren bewezen”, zegt Van Veenendaal tegen WielerFlits, die komende zondag in de Omloop van de Braakman een gooi doet naar de eindzege in de Topcompetitie.

De uitleg uit het kamp van Jumbo-Visma Development is dat de jongeling zich niet goed genoeg ontwikkeld heeft binnen de normen van de opleidingsploeg. Dat beaamt ook de renner in kwestie. “Ze zagen niet de ontwikkeling die ze hadden gehoopt en verwacht, dat klopt”, zegt Van Veenendaal. “Dat verbaasde me wel, omdat ik natuurlijk ook naar het ziekenhuis ben geweest. Uit onderzoek bleek dat er een vernauwing in mijn liesslagader zit. Daarnaast vind ik dat de wedstrijden die ik gereden heb, nog niet eens zo slecht afgewerkt heb. In Kreiz Breizh heb ik heel veel op kop gereden voor Mick van Dijke en dit voorjaar in de Istrian Spring Trophy heb ik hetzelfde gedaan voor Finn-Fisher Black, die daar eindwinnaar werd.”

“Een uitslag zegt lang niet altijd alles”, gaat de jongeling verder. Bovendien is er ook nog de verzachtende omstandigheid dat Van Veenendaal als belofte in 2020 niet heel veel kon koersen omwille van de corona-maatregelen. Veel wedstrijden zijn niet doorgegaan. De vraag rijst daarom of hij wel een eerlijke kans heeft gehad. Zijn afscheid is er in ieder geval eentje met mixed feelings. “Jumbo-Visma Development heeft een bepaalde manier van werken. En die sluit niet helemaal goed aan bij mijn persoonlijkheid. Daarom is het misschien ook wel beter om niet met elkaar verder te gaan en naar een team te vertrekken dat misschien beter bij mij past. Daar kun je jezelf wellicht beter ontwikkelen dan wanneer je niet op je plek zit.”

Nieuwe stap lijkt bevrijding

Wat opvalt is dat Van Veenendaal na de mededeling van Jumbo-Visma Development plotsklaps de goede resultaten aan elkaar vast rijgt. Achtereenvolgens werd de stiefzoon van Arthur van Dongen zevende in het eindklassement van de Tour du Pays de Montbéliard (UCI 2.2U), zesde in de Omloop van Valkenswaard, vierde in de Eurode Omloop, winst in zijn thuiskoers de Ronde van Midden-Brabant (deze drie koersen reed hij voor zijn club De Jonge Renner) en achtste in Parijs-Tours voor beloften. Een reeks resultaten waar je als tweedejaars belofte mee kunt thuiskomen. “Je kunt het een bevrijding noemen, maar ik ben ook bij een manueeltherapeut geweest.”

De Noord-Brabander had vaak last van zijn rug- en bilspieren. “Daardoor rijd ik nu ook weer beter. Maar het is wel waar dat ik mentaal nu veel frisser rondrijd. Dat mijn resultaten nu ook steeds beter zijn, geeft me dan ook veel vertrouwen en moraal met het oog op de komende jaren. Ook al omdat alle wedstrijden die geweest zijn, eigenlijk alle vijf niet op elkaar lijken. Al moet ik eveneens zeggen dat al die parcoursen me wel goed liggen. Neem nu die korte, steile klimmetje in de Eurode Omloop. Dat verteer ik heel goed. Maar ook als het van start tot finish volop koers is zoals in Midden-Brabant, dat ligt me ook. Daar zaten natuurlijk niet de minste namen mee in de kopgroep. Ik kom er goed tot mijn recht.”

Dan heeft hij het over het klassieke werk. “Ik denk wel dat je dat kunt zeggen, die kant zou ik ook graag op willen. De Amstel Gold Race zou me goed moeten liggen”, ambieert Van Veenendaal. Bij Metec-Solarwatt gaat hij proberen om richting dat niveau toe te werken. “Michel Megens zocht contact met me op en daar was ik heel blij mee. Ik vind Metec-Solarwatt een heel mooie ploeg. En nee, dat is geen politiek correct antwoord. De gesprekken met hem geven me heel veel vertrouwen. Daar ben ik blij mee, want dat heb ik ook nodig om echt lekker in een ploeg te zitten.” Megens stelde dat Van Veenendaal in 2022 een belangrijke rol zal spelen in zijn team. “Dat vertrouwen vind ik fijn, ik wil me laten zien.”

De deur bij Jumbo-Visma is voor Van Veenendaal overigens nog niet dicht. “Ik vind Metec-Solarwatt ook een uitstekende opleidingsploeg, dat hebben ze de laatste jaren bewezen. Denk maar eens aan David Dekker, Lars van den Berg, Arvid de Kleijn, Oscar Riesebeek en onlangs nog Marijn van den Berg. Ook hier kan ik mijn profdroom waarmaken, er leiden meer wegen naar Rome. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier ook dat profcontract kan bemachtigen in een van de komende jaren. Het is zeker niet uitgesloten dat het bij Jumbo-Visma zou kunnen gebeuren. Ik koester geen wrok of fiets nu rond met revanchegevoelens jegens die ploeg. Natuurlijk heeft het me verbaasd dat ik weg moest, maar dat is het dan ook.”

Op Topcompetitie-jacht in de Braakman

Zondag rijdt Van Veenendaal met De Jonge Renner in de Omloop van de Braakman, de finale-manche in de Topcompetitie. In de tussenstand staat de jongeling op een gedeelde derde plek met honderd punten, na zijn optredens in Valkenswaard en de Eurode Omloop. Bart Lemmen leidt de dans met 160 punten, gevolgd door Coen Vermeltfoort (150 punten), Stan Van Tricht (100 punten), Roy Eefting (100 punten) en dus Van Veenendaal. “Het zou heel mooi zijn als ik de Topcompetitie zou kunnen winnen, dat moet je nooit laten liggen. Maar ik moet wel zeggen: tegen een renner als Coen Vermeltfoort is het gewoon lastig koersen. Hij is zo sterk en ervaren, die pakt altijd punten.” De Ronde van Drenthe is volgende week zijn laatste koers van 2021.