Het veldrijden wordt steeds meer een WorldTour-verhaal

Opinie

Tot een paar weken geleden zag het er voor veldrijders die einde contract waren, niet bijster goed uit. Veel teams die nog een crosser konden gebruiken, waren er niet. Plots ziet dat verhaal er anders uit. Na de verrassende verhuis van de kopstukken van het Tormans-team, zijn zowaar twee WorldTour-teams op zoek naar goede crossers. Het kan verkeren.

Gaan de WorldTour-teams in de toekomst het veldrijden domineren? Het zou zo maar kunnen. Wout van Aert zette in 2019 de toon met een transfer naar Jumbo-Visma. Tom Pidcock volgde wat later door bij INEOS Grenadiers te tekenen. Bij de vrouwen verdedigt ook Marianne Vos de kleuren van Jumbo-Visma, dat naar verluidt intussen ook de jacht op Fem van Empel heeft ingezet, al ligt die nog onder contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Quinten Hermans en Corné van Kessel rijden voor Tormans-Circus, dat deel uitmaakt van Intermarché-Wanty Gobert, ook al een WorldTour-team.

In de veronderstelling – al is dat nog niet geofficialiseerd – dat ook Alpecin-Fenix vanaf 2023 de stap naar de hoogste afdeling zet, rijdt volgend jaar zowat driekwart van het veldritpeloton in WorldTour-teams. Misschien zelfs nog meer. Ondanks het vertrek van de Tormans-clan gaf het management van Intermarché-Wanty Gobert vorige week immers al aan dat hun veldritproject niet stopt. Dus moeten ze daar op zoek naar vervanging.

Hetzelfde geldt zowaar voor Tormans zelf, dat aanhaakt bij Quick-Step-Alpha Vinyl, maar zijn renners ziet verhuizen naar de broers Roodhooft. Verstrynge en Wyseure op 1 maart al, Hermans en Van Kessel wellicht op 1 januari 2023. Zo moet ook Lefevere op zoek naar alternatieven. Misschien is Tom Pidcock wel een optie… In elk geval, de wereld ziet er plots een stuk aangenamer uit voor veldrijders (m/v) die einde contract zijn.

Sven Nys moet niet te lang talmen als hij Toon Aerts en Lars van der Haar ook de komende jaren in Baloise-Trek outfit wil zien fietsen. Zijn eigen zoon langer aan zich binden, mag in principe geen probleem zijn. Misschien moet Nys toekomstgericht wel om de tafel gaan zitten met de bazen van Trek-Segafredo, waar Lucinda Brand en Shirin van Anrooij nu al hun zomerprogramma afwerken. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal is Laurens Sweeck dan weer einde contract. Eerder werd al aangegeven dat hij mag vertrekken. Intermarché-Wanty Gobert lonkt. Tormans ook. Iserbyt ligt wel nog een paar jaar vast.

Toch pleiten de feiten voorlopig nog in het voordeel van de pure crossteams: zij domineerden – op de kerstperiode na – het voorbije seizoen. Iserbyt werd met voorsprong zegekoning, ook Aerts en Van der Haar haalden hun gram. Het bewijs van hun bestaansrecht. Maar ze moeten alert blijven. En ervoor zorgen dat ze hun jongeren een degelijke opleiding, inclusief degelijk wegprogramma, kunnen blijven aanbieden…