woensdag 10 januari 2024 om 09:22

Het gaat weer de goede kant op met Tom Pidcock: “Ik was mezelf niet”

De veldritcampagne van Tom Pidcock was zeker geen onverdeeld succes. De Brit van INEOS Grenadiers won weliswaar de Wereldbeker van Namen, maar had ook vaak last van zijn mindere startpositie en werd tot overmaat van ramp nog eens ziek. Het gaat inmiddels wel weer de goede kant op met Pidcock.

Dat heeft de 24-jarige alleskunner laten weten via Instagram, waar hij terugblikt op de voorbije periode. “Mijn tijd in België was drie veldritten korter dan aanvankelijk gepland. Dat kwam omdat ik mezelf niet was. Ik voelde me slecht, vocht tegen ziekte na een trainingskamp in december en kon daardoor ook niet goed meer herstellen.”

Mede hierdoor bleek hij niet bij machte om wereldkampioen Mathieu van der Poel echt uit te dagen in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Pidcock moest zich zelfs ziek afmelden voor de veldritten in Koksijde, Gullegem en Zonhoven. Hij trok vervolgens naar het winterige Andorra, om daar verder te herstellen en de batterijen weer op te laden.

Nog een laatste keer crossen in Benidorm

En dit heeft de renner van INEOS Grenadiers schijnbaar goed gedaan. “Ik voel me nu weer beter en zit alweer op de fiets. Ik verblijf nog een paar dagen in het witte Andorra, voordat ik naar het zonnige Spanje trek. Daar zal ik me verder voorbereiden op mijn wegseizoen en de laatste cross van mijn wintercampagne, in Benidorm.”

In het Spaanse Benidorm (zondag 21 januari) zal Pidcock nog een laatste keer dit crossseizoen de degens kruisen met Mathieu van der Poel en Wout van Aert.