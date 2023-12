Niels Bastiaens • zondag 17 december 2023 om 11:45

Tom Pidcock kijkt vooruit naar doelen op de weg: “Als klassementsrenner heb ik nog veel te bewijzen”

Video Voor Tom Pidcock blijft de cross de ideale voorbereiding op het wegseizoen. Stilaan komen zijn doelen voor 2024 vast te liggen, waaronder het klassement van de Tour de France. Dat vertelt Pidcock voor de camera van WielerFlits.

Bij zijn debuut in Herentals moest Pidcock vanop de derde rij starten. Dat zorgde ervoor dat de kopman van INEOS-Grenadiers eerst het halve pak moest oprollen vooraleer hij zich in de debatten kon moeien. Eens hij voorin kwam postvatten, was Mathieu van der Poel al lang aan zijn solotocht begonnen. En dus bleek een tweede plaats in de Kempische stad het hoogst haalbare voor de Brit.

“Dit was de beste eerste seizoenscross die ik ooit heb gehad”, reageert Pidcock veelbelovend. “Meer kan ik niet vragen. Dit is een goede start van mijn winter. Het ding is, je voelt je tijdens die allereerste cross wel fit, maar tijdens de wedstrijd zelf kan je vaak niet sneller. Er is nog wel wat progressie mogelijk.”

Niet crossen was geen optie

De Brit rijdt deze winter, net als Wout van Aert, géén wereldkampioenschap in Tabor. “Mijn enige doel deze winter is om mee te strijden met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Natuurlijk wil ik, als het even kan, ook graag een cross winnen. Maar het in de kerstperiode uitvechten met Wout en Mathieu, dat is wat ik wil doen. Dat was vorig seizoen heel leuk, en als je voor overwinningen rijdt, is het nog toffer.”

Ondanks zijn gebrek aan grote doelen, was de cross links laten liggen nooit een optie voor Pidcock. “Ik was er wel over aan het denken toen ik vanochtend naar de start reed (lacht). Ik ben hier speciaal vroeger voor teruggekomen van mijn trainingskamp met INEOS-Grenadiers. Het was goed trainen in de zon. Maar eerlijk? Ik denk dat het niet hetzelfde zou zijn zonder de cross. Je kan zoiets eigenlijk niet repliceren op training.”

Voortbouwen op Strade

Pidcock crost dan ook vooral met de weg in zijn achterhoofd. Na eerdere overwinningen in de Brabantse Pijl en de Tour, zette Pidcock in 2023 definitief de stap naar de wereldtop. Podiumplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race waren zijn deel, naast natuurlijk een straffe zege in de Strade Bianche.

“Hoe mijn programma er gaat uitzien, is ligt nog niet volledig vast”, bekent Pidcock. Maar zijn doelen heeft hij in grote lijnen wel al in zijn hoofd. “Vorig jaar heb ik de Strade Bianche gewonnen, het was mijn eerste grote zege op de weg. Daar wil ik graag een vervolg aan geven. Ik wil graag voortbouwen op vorig seizoen.”

Ook de Tour de France zou daar een grote rol in kunnen spelen. Pidcock zette er vorig seizoen zijn eerste stappen als klassementsrenner met een dertiende plaats in het eindklassement. “De Tour wordt waarschijnlijk ook een doel, ja. Het zal een beetje gelijkaardig zijn aan vorig jaar. Ik heb nog veel te bewijzen als klassementsrenner.”