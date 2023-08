Het botert niet tussen Lavreysen en Hoogland: “Vind het niet nodig om met hem te gaan praten”

Er zit in een haar in de boter tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. De situatie tussen de twee baansprinters, die onlangs nog samen goud pakten op de teamsprint, is ontstaan na de recente bewegingen in de staf. “Ik ga mijn eigen weg, ik red me wel”, aldus Hoogland.

Eind juli kwam het nieuws naar buiten dat Hugo Haak terugkeerde bij de KNWU tijdens het WK baanwielrennen in Glasgow. Haak zou aan de zijde van Mehdi Kordi, de bondscoach van de sprinters, werken. Die wending heeft tussen Lavreysen en Hoogland toch wat losgemaakt. Vriendschap lijkt op dit moment niet aan de orde bij de twee: “Het is zeker veranderd tussen ons. Ik denk dat de concurrentiestrijd de overhand neemt”, vertelde Hoogland aan NOS.

“De individuele belangen komen bovendrijven. Dat is ook wel logisch, ik maak me er niet druk om. Ik heb Harrie vandaag (woensdag, red.) links laten liggen. De focus lag op mezelf, dat werkte heel goed”, ging de sprinter verder. “Of we het moeten uitpraten? Ik vind het niet nodig om met hem te gaan praten. Ik ga mijn eigen weg, ik red me wel, met Mehdi aan mijn zijde.”

Wat vindt Lavreysen? “Ik zie geen reden waarom dit niet uitgepraat kan worden”

Lavreysen reageerde natuurlijk ook op de uitspraken van zijn collega én concurrent: “De kritiek van Jeffrey verraste mij een beetje. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik vind het belangrijk dat het wordt uitgesproken en zie ook geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen.” De samenwerking met Haak moet in ieder geval standhouden, aldus Lavreysen: “Ik heb Hugo gevraagd om mij te begeleiden dit WK. Wat mij betreft blijft hij dat ook in de toekomst doen.”

