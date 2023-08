WK 2023: Hoogland pakt goud op kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft voor de vierde keer in zijn carrière goud gepakt op de kilometer tijdrit. In de finale bleef de Nederlander met een tijd van 58,222 seconden Matthew Glaetzer ruim voor.

Joseph Truman was in de finale de eerste renner die onder de minuut dook. De Brit deed 59,092 seconden over de kilometer en leek op weg naar een podiumplaats. De als twee na laatst gestarte Thomas Cornish dook er met een tijd van 58,822 seconden alsnog onder, waardoor duidelijk werd dat een medaille voor Truman een lastig verhaal zou worden. Glaetzer en Hoogland moesten namelijk nog starten.

Glaetzer zou inderdaad onder de tijd van Cornish en Truman duiken, maar of een tijd van 58,526 genoeg was om Hoogland voor te blijven? Nee, werd al snel duidelijk. Al in de openingsronde bleek Hoogland veel sterker en sneller, waarna hij in de rondes daarna zijn voorsprong wist te consolideren en wereldkampioen werd.

Hoogland had zich aan het einde van de middag overigens ook al als eerste gekwalificeerd voor de finale van de kilometer tijdrit. Toen noteerde hij een tijd van 57,971 seconden. Glaetzer eindigde in die kwalificaties, net als in de finale, als tweede.