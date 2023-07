Hugo Haak keert terug bij KNWU tijdens WK baanwielrennen

Hugo Haak keert terug in het baanwielrennen. De 31-jarige Nederlander is voor het WK dat volgende maand in Glasgow wordt gehouden toegevoegd aan de technische staf, waarin hij een ‘assisterende rol’ krijgt. Dat heeft de wielerbond op zijn website bekendgemaakt.

Haak zal zich in het bijzonder gaan focussen op wedstrijdcoaching aan de zijde van Mehdi Kordi, de bondscoach van de sprinters. Of de samenwerking ook na het WK zal worden voortgezet zal op een later punt worden besproken. Haak is momenteel actief als sportief manager bij Tour de Tietema-Unibet, maar maakte eerder deze maand bekend per 1 augustus te stoppen met die functie.

Tussen 2018 en 2021 was Haak al actief als bondscoach van de baansprinters, een rol waarin hij grote successen boekte op WK’s en de Olympische spelen. Het WK baanwielrennen wordt van 3 tot en met 9 augustus gehouden in het Schotse Glasgow als onderdeel van het ‘Super WK wielrennen’.