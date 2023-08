WK 2023: Colombiaan Quintero houdt Harrie Lavreysen van vierde wereldtitel keirin (en record)

De Colombiaan Kevin Santiago Quintero is de nieuwe wereldkampioen keirin. De Colombiaan onttroonde Nederlander Harrie Lavreysen, die na drie opeenvolgende titels zelfs van het podium viel.

De van zelfvertrouwen barstende Lavreysen zette zijn eindsprint in de finale wel erg vroeg in. Op drie ronden van het einde ging de drievoudige wereldkampioen vol aan. In de slotronde kwam de frissere Quintero buitenom, terwijl Lavreysen volledig instortte en zowel de Australiër Matthew Richardson als Japanner Shinji Nakano nog zag passeren. Hoogland werd zesde.

Eerder op de avond had het al mis kunnen lopen voor Lavreysen. Nadat zowel hij als Jeffrey Hoogland relatief gemakkelijk hun kwartfinales hadden gewonnen, was het in de halve finales knokken om überhaupt door te kunnen stoten. Ze eindigden allebei als derde en verzekerden zo nipt hun stekje bij de apotheose. Vooral Lavreysen kwam goed weg, want ook gisteren had hij zich al via de herkansing in het toernooi moeten houden.

De finale werd nog ontsierd door een manoeuvre van de Australiër Richardson, die al met zijn schouder ging aanleunen tegen Hoogland nog voor de dernygangmaker uit de baan ging. Dat is nochtans verboden, en stootte dan ook op onbegrip bij de Nederlanders.

Net geen record

Voor Lavreysen (vierde) is het een dure nederlaag, want bij winst had hij zijn veertiende wereldtitel op de baan kunnen pakken. Daarmee had hij het record van Fransman Arnaud Tournant geëvenaard.

🚴🌈 | Geen medaille voor Lavreysen op de Keirin. De Nederlander lijkt te vroeg op kop te komen en wordt vierde. De Colombiaan Quintero pakt het goud. 🇨🇴🥇 #GlasgowScotland2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/1xLjHdc8wp — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 9, 2023