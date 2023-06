Herstelde Wout Poels mag in Ronde van Slovenië tonen dat hij klaar is voor de Tour

Wout Poels zit in de selectie van Bahrain Victorious voor de Ronde van Slovenië. Dat is goed nieuws voor de Nederlander, want onlangs moest hij het Critérium du Dauphiné missen omdat hij sukkelde met zijn gezondheid. In de Ronde van Slovenië krijgt hij alsnog de kans om een plekje in de Tourploeg van Bahrain Victorious af te dwingen.

Poels twijfelde een week geleden nog of hij de Ronde van Slovenië zou halen. Nu hebben we nog de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Slovenië, maar die beginnen volgende week al”, zei hij in In Koers, een podcast van hemzelf en Dylan van Baarle. “Het hangt er dus echt vanaf hoe het aankomende week gaat op de fiets. Op basis daarvan kunnen we kijken of we nog zo’n koers kunnen doen.”

Deelnemen aan de Ronde van Slovenië lukt dus in ieder geval, nu is het nog de vraag of Poels conditioneel ook klaar is voor de Tour de France. Franco Pellizotti, ploegleider bij Bahrain Victorious, weet dat ook. Hij zegt op de ploegsite dat de Ronde van Slovenië voor Poels draait om ‘laten zien dat hij in goede vorm is’.

De selectie van Bahrain Victorious bestaat in de Ronde van Slovenië verder uit sprinter Phil Bauhaus, Nicolò Buratti, Cameron Scott, Dušan Rajovic en thuisrijder Matej Mohoric, de kopman van het zestal. “Het is altijd leuk om voor eigen publiek te koersen”, zegt Mohoric. “Ik zal de Ronde van Slovenië gebruiken om mijn voorbereiding op de Tour de France af te ronden. (…) Mijn doel is om een etappe te winnen.”

