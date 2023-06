Voorbeschouwing: Ronde van Slovenië 2023 – Steen, papier, schaar!

Vroeger stoomden renners zich vooral in het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland klaar voor de Tour de France, maar tegenwoordig leiden er heel wat wegen naar Parijs. De Ronde van Slovenië is voor sommige renners nog een laatste benodigde wedstrijdprikkel richting de Tour. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Ronde van Slovenië was pakweg dertig jaar geleden nog het strijdtoneel van nobele onbekenden, vandaag de dag is de koers voor sommige Tourrenners een laatste tussenstop richting de Ronde van Frankrijk. Voor de eerste editie moeten we exact dertig jaar terug in de tijd. In 1993 werd de allereerste editie van de Ronde van Slovenië georganiseerd. Met Boris Premužic kwam er een bescheiden eerste naam op de erelijst. Na Premužic volgden er zeges voor Valter Bonča, Lorenzo Di Silvestro en Branko Filip. Nee, het zijn niet meteen namen die een belletje doen rinkelen bij de wielerfans.

Er is sindsdien dus veel veranderd, want tegenwoordig vinden aardig wat toppers hun weg naar het prachtige Slovenië. De nationale wielerronde wordt – zeker de laatste jaren – steeds vaker gewonnen door een renner die ook naam wist te maken op het allerhoogste niveau. Neem nu de Poolse klimmer Przemysław Niemiec, de Russische allrounder Evgeni Petrov en de Deense klasbak Jakob Fuglsang. Die laatste was in 2009 de beste in het eindklassement.

Na Fuglsang waren ook Vincenzo Nibali, Janez Brajkovič, Radoslav Rogina en Tiago Machado aan het feest. En in 2015 ging de zege naar een toen nog redelijk onbekende Sloveen. Zijn naam? Primož Roglič. De voormalig schansspringer kwam toen nog uit voor het bescheiden Adria Mobil, maar wist al snel uit te groeien tot een van de beste renners van zijn generatie. Met drie Vueltazeges, eindwinst in de Giro d’Italia, de Olympische titel in het tijdrijden, Luik-Bastenaken-Luik en legio rittenkoersen op zijn rijkgevulde palmares, is Roglič uitgegroeid tot een boegbeeld van het (Sloveense) wielrennen.

De naam van Roglič vinden we twee keer terug op de erelijst. De renner van (tegenwoordig) Jumbo-Visma wist in 2018, drie jaar na zijn eerste triomf in zijn thuisronde, voor een tweede maal de Ronde van Slovenië te winnen. Ook Rein Taaramäe (2016), Rafał Majka (2018) en Diego Ulissi (2019, zijn tweede eindzege) staan op de erelijst. De laatste twee edities werden dan weer gewonnen door het andere Sloveense wonderkind: Tadej Pogačar.

In 2020 zag de organisatie in coronatijd geen mogelijkheid om de koers te organiseren, maar de 27ste editie kon een jaar later alsnog plaatsvinden. Met Pogačar kreeg de organisatie zijn gedroomde eindwinnaar. Het wielerfenomeen won een etappe en had in het klassement een straatlengte voorsprong op zijn UAE-ploeggenoot Diego Ulissi en Matteo Sobrero. Een jaar later, in 2021, wist Pogačar zichzelf op te volgen als eindwinnaar. Maar daarover later meer.

De Ronde van Slovenië werd nog nooit gewonnen door een Nederlander of Belg.

Laatste winnaars Ronde van Slovenië

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: Niet verreden i.v.m. coronacrisis

2019: Diego Ulissi

2018: Primož Roglič

2017: Rafał Majka

2016: Rein Taaramäe

2015: Primož Roglič

2014: Tiago Machado

2013: Radoslav Rogina

Laatste editie

Ongenaakbaar. Dat was Tadej Pogačar in de 28ste editie van de Ronde van Slovenië. De thuisrijder was de grote blikvanger aan de start en stelde ook zeker niet teleur. De renner van UAE Emirates gaf in de openingsrit al een eerste klimdemonstratie. Op de eerste dag van de Ronde van Slovenië stond een behoorlijk geaccidenteerde etappe op het programma, en dit bleek spek naar de bek van de tweevoudig Tourwinnaar.

Pogačar reed samen met zijn ploeggenoot Rafal Majka de tegenstand op een hoop. Slechts één renner was in staat om mee te gaan in het koersgeweld van UAE Emirates: Domen Novak. De Sloveen van (toen nog) Bahrain Victorious maakte onderweg een zeer sterke indruk, maar bleek in de finale ook niet opgewassen tegen het overwicht van UAE-renners. Novak werd in de slotfase van alle kanten aangevallen, zag Majka vlak voor de laatste kilometer wegspringen en de Pool vervolgens naar de zege fietsen.

En Pogačar? Die hield de benen stil en speelde het ploegenspel perfect. De Sloveen ‘gunde’ de zege aan zijn Poolse ploeggenoot, in de wetenschap dat zijn tijd nog moest komen. En het moment van Pogačar kwam er in de derde etappe naar Celje. In deze lastige klimrit voerden Pogačar en Majka opnieuw een show op en dit keer bleek Novak niet in staat om te volgen. Nicola Conci wist vlak voor de slotklim nóg wel terug te keren bij het leidende tweetal, maar op de slotklim stelde Pogačar orde op zaken. De Sloveen soleerde naar de ritzege én de leiderstrui.

Dit bleek een beslissend moment in de koers, aangezien Pogačar in de daaropvolgende twee ritten niet meer in de problemen kwam. Sterker, de leider in de koers zette met zijn trouwe adjudant Majka de puntjes op de i. In de voorlaatste rit kwamen de twee – in de koninginnenrit naar Velika planina – zij aan zij over de finish, en moest een potje steen-papier-schaar over de ritzege beslissen. Majka won en ‘kreeg’ de ritzege van zijn kopman. In de slotrit naar Novo Mesto ging de zege wel naar Pogačar, na een sprint-à-deux met zijn landgenoot Matej Mohoric.

We zouden het bijna vergeten, maar er viel ook nog Nederlands succes te noteren. Dylan Groenewegen snelde in de tweede etappe namelijk naar winst. De renner van (toen nog) Team BikeExchange-Jayco wist in Rogaška Slatina Lionel Taminiaux en Pascal Ackermann achter zich te houden. Het was voor Groenewegen een mooie opsteker richting de Tour de France.

Eindklassement Ronde van Slovenië 2022

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 19u18m09s

2. Rafał Majka (UAE Emirates) op 12s

3. Domen Novak (Bahrain Victorious) op 2m32s

4. Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) op 2m42s

5. Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma) op 3m10s

Parcours

Ook dit jaar bestaat de Ronde van Slovenië weer uit vijf etappes. De organisatie heeft ook nu weer gekozen voor een divers parcours. Klimmers komen zeker aan hun trekken in de 29ste editie van de Ronde van Slovenië, al staat er dit jaar maar één serieuze bergrit op het programma. Verder zijn er de nodige sprintritten uitgetekend. We tellen toch drie (potentiële) kansen voor de rappe mannen in dit peloton.

En met een beetje mazzel voor de sprinters volgt er op de slotdag nog een vierde kans, al gooit de korte maar steile beklimming naar Trška Gora vaak roet in het eten. Ook belangrijk om te vermelden: de renners hoeven dit jaar de tijdritfiets wederom niet van stal te halen.

Woensdag 14 juni, Etappe 1: Celje – Rogaška Slatina (188,6 km)

In de eerste rit zijn de sprinters aan zet. Althans, dat is toch de verwachting als we kijken naar het parcours. Celje was de laatste jaren vooral aankomstplek, maar is nu het vertrekpunt voor een rit van 188,6 kilometer naar Rogaška Slatina. Onderweg volgt er één beklimming van vierde categorie en verder gaat het de hele dag op en af, maar dit zal de sprinters toch niet verontrusten. De renners finishen – na een eerste passage door Rogaška Slatina – met een lus van goed tien kilometer over relatief vlakke wegen.

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.20 uur

Donderdag 15 juni, Etappe 2: Žalec – Ormož (163,1 km)

Ook in de tweede etappe is er een meer dan gerede kans op een massasprint, al wacht er in de finale nog wel een laatste scherprechter. Na de start in Žalec trekken de coureurs naar het noordoosten van Slovenië, richting Ormož, vlak bij de Kroatische grens. Erg veel hoogtemeters worden er niet ‘opgediend’, maar er zal wel twee keer worden gesprint om de bergpunten. De top van de laatste gecategoriseerde helling naar (echt waar) Jeruzalem, ligt bovendien op 15 kilometer van de streep. Dwarsboomt dit de plannen van de sprinters?

Start: 11.05 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.25 uur

Vrijdag 16 juni, Etappe 3: Grosuplje – Postojna (173,4 km)

In de derde etappe van de Ronde van Slovenië zijn er – over een afstand van 173,4 kilometer – aardig wat hoogtemeters uitgesmeerd tussen Grosuplje en Postojna. De beklimmingen die meetellen voor het bergklassement, liggen alleen wel erg ver van de streep. Eenmaal op de top van de laatste helling, naar het plaatsje Šembije, is het nog goed 55 kilometer tot de finish. De finale richting Postojna is zeker niet biljartvlak, maar of het ook lastig genoeg is om een sprint te ontlopen… Dat is maar zeer de vraag.

Start: 10.52 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.25 uur

Zaterdag 17 juni, Etappe 4: Ljubljana – Kobarid (165,6 km)

Op de voorlaatste dag mogen de renners hun borst natmaken. Tussen Ljubljana – de hoofdstad van Slovenië – en Kobarid is een zeer pittige etappe uitgetekend. In de koninginnenrit trekken de coureurs in de laatste zestig kilometer liefst twee keer over de beklimming naar Kolovrat, die we nog kennen uit de Giro van 2022. Deze klim, niet ver van de Italiaanse grens, is ruim tien kilometer lang aan een gemiddelde van 9,2%, met uitschieters tot 15%. Na de tweede passage volgt nog een snelle afdaling en een laatste, oplopende, kilometer.

Start: 10.42 uur

Finish: tussen 14.30 en 15.05 uur

Zondag 18 juni, Etappe 5: Vrhnika – Novo Mesto (142,6 km)

Eindigen doen we met een inmiddels toch wel traditionele slotrit naar Novo Mesto, een stad van goed 25.000 inwoners gelegen in het zuiden van Slovenië, aan de rivier Krka. Of we een sprint krijgen in Novo Mesto, is maar zeer de vraag. In de finale wacht nog de lastige klim naar Trška Gora (2 km aan 9%). Dit kan de plannen van rappe mannen dwarsbomen, en lijkt voor puncheurs dan weer een ideaal punt om nog een laatste keer ten aanval te trekken. De top van deze klim ligt op goed negen kilometer van het einde.

Start: 11.37 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.20 uur

Favorieten

Nee, het deelnemersveld in de Ronde van Slovenië is niet te vergelijken met dat van de Ronde van Zwitserland of het Critérium du Dauphiné, maar toch staan er wel een paar toppers aan het vertrek van de eerstvolgende editie van de vijfdaagse wielerkoers. De strijd om de eindzege belooft interessant te worden, en in de vlakke etappes zullen enkele zeer rappe mannen – denk aan Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus en Juan Sebastián Molano – de messen slijpen.

Met UAE Emirates, BORA-hansgrohe, Jayco AlUla en Bahrain Victorious staan er dit jaar vier WorldTeams aan de start van de Ronde van Slovenië. Verder valt de aanwezigheid van tien ProTeams (waaronder Bingoal WB, Q36.5 Pro Cycling en Tudor Pro Cycling) op. Vijf continentale teams en een Sloveense selectie prijken verder ook nog op de deelnemerslijst.

De echte toppers op rondegebied zijn op één hand te tellen. De renners met klassementsambities voor de aankomende Tour, kiezen toch voor een alternatieve (via het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland) voorbereiding. Het is nu vooral uitkijken naar een renner als Diego Ulissi. De Italiaan weet als geen ander hoe je de Ronde van Slovenië moet winnen. De ervaren coureur van UAE Emirates was in 2011 en 2019 al eens de beste in het eindklassement. Met een derde eindoverwinning kan de 33-jarige Ulissi alleen recordhouder worden. Het parcours is hem in elk geval wel op het lijf geschreven.

Ulissi is zeker niet de enige opvallende naam binnen de selectie van UAE Emirates. Tim Wellens staat, na ruim twee maanden revalideren, voor zijn rentree. Door een complexe sleutelbeenbreuk, opgelopen in de Ronde van Vlaanderen, was de Belg lange tijd uit de roulatie. Wellens is nu dus weer terug, hoopt de Tour de France nog te halen, maar tempert wel meteen de verwachtingen voor de Ronde van Slovenië. “Ik heb natuurlijk heel veel trainingen gemist. Ik lag nog nooit zo lang stil en heb veel conditie verloren. Alles verloopt naar wens, maar ik moet nog altijd een beetje voorzichtig doen.”

De meeste ogen zijn gericht op topfavoriet Ulissi en de heroptredende Wellens, maar misschien kan een derde renner van UAE Emirates – Domen Novak – wel profiteren van zijn rol in de schaduw. De Sloveen was vorig jaar nog derde in zijn thuisronde, achter Tadej Pogačar en Rafal Majka, die er dit jaar niet bij zijn. Is 3 min 2 – in het geval van Novak – ook 1?

Geen Tadej Pogačar en Primož Roglič in de 29ste editie van de Ronde van Slovenië, maar een Sloveense eindwinnaar is zeker niet ondenkbaar. Er is niet alleen Domen Novak, maar ook (of vooral) Matej Mohoric. De renner van Bahrain Victorious was vijf jaar geleden in de door Roglič gewonnen editie al eens derde in het eindklassement. Kan hij nu nog hoger mikken? Dan is het voor Mohoric wel zaak om de voorlaatste etappe, met de dubbele beklimming naar Kolovrat, te overleven. Geen sinecure, maar de 28-jarige klasbak heeft in zijn carrière al voor hetere vuren gestaan. Dat de finish is gelegen na een afdaling, is in zijn voordeel.

Mohoric is zeker niet de enige renner van Bahrain Victorious die een goed klassement kan rijden. We noteren ook zeker de naam van Edoardo Zambanini. De 22-jarige Italiaan is zeker geen toptalent, maar timmert – in de schaduw van de kopmannen – toch aardig aan de weg. Vorig jaar reed hij in de Ronde van Hongarije en de Gran Piemonte al naar top 5-noteringen, wat toch iets zegt over zijn klasse. Met de Giro d’Italia in de benen, kan hij wellicht profiteren van de zogeheten ‘supercompensatie’.

Diego Ulissi is onze topfavoriet, maar de Italiaan zal wel nog ‘even’ moeten afrekenen met Eddie Dunbar. De Ierse klimmer kende door blessureleed een moeilijke seizoensstart, maar heeft inmiddels al zijn waarde bewezen voor Jayco AlUla. Wat heet, in de voorbije Giro d’Italia ‘ontdekte’ Dunbar zichzelf als ronderenner. De 26-jarige renner werd zevende in de eindstand, nadat hij zelfs even op weg leek naar een top 5-klassering. Dunbar zal de goede lijn van de voorbije weken ongetwijfeld willen doortrekken, is op papier misschien wel de beste klimmer, maar kan hij ook ergens wegrijden van een Ulissi?

Jayco AlUla, de ploeg van Dunbar, heeft met good old Alessandro De Marchi en Lucas Hamilton nog twee interessante renners in de gelederen. De Marchi beschikte in de voorbije Giro over een erg goed vormpeil, maar kan hij dit nu ook eens omzetten in een overwinning? Een goede Hamilton moet hier ook kunnen meedoen om de eindzege, maar de 27-jarige Australische klimmer kwam de voorbije maanden niet in actie wegens blessureleed. Hoe is het met zijn vorm gesteld?

Verder houden we rekening met Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) en Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), twee sterke Italiaanse klimmers die in de koninginnenrit moeten toeslaan, om enige kans te maken op de eindoverwinning. Óscar Cabedo is dan weer onze dark horse. De 28-jarige Spanjaard reed de voorbije seizoenen voor Burgos-BH, maar komt tegenwoordig uit voor het continentale Team Vorarlberg. Cabedo is een sterke klimmer en werd eerder deze maand nog tweede in de Oberösterreich Rundfahrt. Toegegeven, in de Ronde van Slovenië ligt het niveau wel een stuk hoger, maar wellicht kan Cabedo verrassen.

Er staan met Paul Double en Embret Svestad-Bårdseng (Human Powered Health), Davide Bais en Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa), Carlos Canal en Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Lennert Teugels (Bingoal WB), Davide Gabburo en Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Karel Vacek, German Nicólas Tivani (Team Corratec), Héctor Carretero, Raúl García Pierna en Jordi López (Equipo Kern Pharma), Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling), Jefferson Alexander Cepeda, Joel Nicolau en Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling) en Colin Stüssi (Team Voralberg) nog heel wat outsiders aan de start.

Nog een laatste naam die we u niet willen onthouden: Gal Glivar. Deze 21-jarige Sloveen komt uit voor Adria Mobil en wist zich dit seizoen al meerdere keren in de kijker te rijden in de beloftencategorie. Wat heet, de beloftevolle klimmer was de beste in de Carpathian Couriers Race en de Orlen Nations Grand Prix. Voor Glivar is dit een eerste echte test tussen de profs, en dus een sprong in het diepe, maar wat goed is komt snel!

Sprinters

De meeste Toursprinters bereiden zich via andere wegen voor op de komende Ronde van Frankrijk, maar Dylan Groenewegen zweert bij de Ronde van Slovenië. De pijlsnelle Nederlander van Jayco AlUla stond ook vorig jaar aan het vertrek van deze wedstrijd en won toen de enige sprintersetappe. Dit jaar is het parcours een stuk minder zwaar en krijgt Groenewegen – dat verwachten we toch – nog meer kansen om zich uit te leven.

Groenewegen is op papier veruit de snelste renner in deze Ronde van Slovenië, maar zal het zeker niet op een presenteerblaadje krijgen aangereikt. UAE Emirates rekent op zijn Colombiaanse sprintkern, met Juan Sebastián Molano en Álvaro José Hodeg. Phil Bauhaus is dan weer de rappe man bij Bahrain Victorious, al heeft de ploeg met Dušan Rajović nog een snelle man aan boord.

Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health), Joe-Luis Lührs (BORA-hansgrohe), Luca Colnaghi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling) en Tilen Finkšt (Adria Mobil) zullen zich ongetwijfeld ook mengen in het sprintgeweld.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Diego Ulissi

*** Eddie Dunbar, Matej Mohorič

** Lorenzo Fortunato, Giovanni Aleotti, Alessandro De Marchi

* Edoardo Zambanini, Óscar Cabedo, Lucas Hamilton, Domen Novak

Weer en TV

De renners beginnen in prettige weersomstandigheden aan de Ronde van Slovenië. Woensdag blijft het grotendeels droog, maar daarna is het wisselvalligheid troef. Het peloton zal vanaf donderdag namelijk ook te maken krijgen met enkele regenbuien. De temperatuur loopt ’s middags op tot een graad of 25.

De Ronde van Slovenië is ook dit jaar weer elke dag live te volgen via Eurosport 1 en op de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Voor de precieze uitzendtijden verwijzen we naar onze tv-gids Wielrennen op TV.