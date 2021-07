Herstelde Sep Vanmarcke: “Parijs-Roubaix in het najaar is geen nadeel voor mij”

Interview

Sep Vanmarcke rijdt vandaag voor het eerst sinds de Ronde van Zwitserland en het BK nog eens een koers. Na de Zwitserse rittenkoers hield Vanmarcke de eer aan zichzelf en meldde hij zich, compleet uit vorm, af voor de Tour. Nu begint hij aan het tweede luik van het seizoen met één groot doel: Parijs-Roubaix.

De 32-jarige Kortrijkzaan is eindelijk aan de beterhand, en dat was alweer een tijdje geleden. Vlak na Nokere Koerse kwamen de eerste onheilspellende berichten binnen over ziekte bij de kasseikopman van Israel Start-Up Nation. Met een derde plek in de Omloop Het Nieuwsblad en een vierde in Le Samyn was hij nochtans meer dan behoorlijk aan het seizoen begonnen.

“Ik ben daarna te hard blijven trainen op intervallen, terwijl mijn lichaam niet volledig hersteld was van die ziekte. Ik heb me te hard moeten forceren om nog een goed gevoel te krijgen”, zegt Vanmarcke aan WielerFlits. “Maar er was geen tijd meer om langer te rusten met het oog op de Ronde Van Vlaanderen.”

Daar droeg Vanmarcke nog een hele tijd de gevolgen van. “Bij de opbouw richting Tour ging het als maar slechter. Ik heb dan een bloedtest gedaan, waaruit bleek dat mijn bloedwaardes volledig overhoop lagen. Er zat dus maar één ding op: rusten en amper trainen. Een volledige reset, vijf à zes weken rustig aan. Daarna was het beginnen vanaf nul, alsof we in november zaten en nog aan het seizoen moesten starten.”

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Hoe gaat het op dit moment met jou, aan de vooravond van de Settimana Ciclistica Italiana?

“Het gaat intussen beter. Ik heb sinds Zwitserland en het BK een goed trainingsblok achter de rug, zoals de helft van het peloton in Livigno. We zijn met een deel van de ploeg op stage geweest en hebben daar hard gewerkt. Die stage was door de ploeg georganiseerd voor de renners die Sardinië rijden. Het zal daar snel duidelijk worden hoe ver ik sta.”

In hoeverre was die Tour afzeggen een grote teleurstelling? Je had daar sowieso weinig kansen voor jezelf gehad. En een klassementsrenner waar je de ziel uit je lijf voor kan rijden, hebben ze bij Israel Start-Up Nation ook niet echt.

“Voor mezelf natuurlijk niet zo groot, omdat ik niet echt een fan ben van de Tour. Maar we hadden met de ploeg afgesproken dat ik de ploegmaats zou helpen, en het is jammer om dat niet te kunnen waarmaken. Maar goed, er was een groot alternatief met een plan richting Vuelta en Parijs-Roubaix. De Vuelta past beter in dat plaatje richting najaar. En ook de ploeg ging snel in dat verhaal mee. En achteraf gezien: de waaiers waar ze bang voor waren zijn er niet eens gekomen. Dan denk ik dat ik weinig extra meerwaarde zou zijn voor de ploeg.”

Hoe kijk je nu terug op je voorjaar? Uitslaggewijs was het allesbehalve slecht….

“Ik denk dat ik heb bewezen dat ze mij nog niet moeten afschrijven. Want dat is een tendens… Ik ben al bij de iets oudere klasse, waardoor ik niet meteen meer voorin verwacht werd. Dat vond ik ook helemaal niet erg, maar je wil je toch altijd bewijzen. Ik was gelukkig goed begonnen met een derde plaats in de Omloop. Ik ben nog altijd overtuigd: word ik daarna niet ziek, dan trek ik die conditie gewoon het hele voorjaar door. Dan zie je mij ook in Harelbeke, Gent-Wevelgem en Waregem op mijn best.”

“De Ronde, daar word ik nog vijfde, daar was ik goed mee. Maar ik heb wel uiterst verstandig moeten rijden en niet met volle overgave. Met de uitslagen van Samyn, Omloop en de Ronde van Vlaanderen heb ik geen slecht voorjaar gereden, maar met mijn vorm van de eerste koersen zat er veel meer in. Maar goed, volgend jaar nieuwe kansen.”

Je bedoelt dit jaar? Parijs-Roubaix ligt te wachten…

“Uiteraard. Voor mij zeker geen nadeel dat we die koers nog te goed hebben, want die had ik in het voorjaar niet op volle kracht kunnen rijden. Met de Vuelta krijg ik een perfecte voorbereiding. Een grote ronde die vier weken voor het grote doel ligt, dat is gewoon ideaal. Ik denk echt dat ik, zonder ongelukken, in mijn beste vorm aan de start kan staan. Dat is het grote doel.”

Maakt een najaarseditie Parijs-Roubaix een totaal andere koers?

“Het zal wel anders zijn. Het is enerzijds hetzelfde parcours, maar het grote vraagteken is het weer. In oktober is er niet alleen meer kans op regen, maar daarnaast is de grond ook vochtiger door de regen van de weken vooraf. Er kan modder liggen, er kunnen vallende bladeren liggen. De meeste renners hebben er ook een zwaar seizoen opzitten, iedereen zal vermoeid zijn. Die factor mag je niet onderschatten. De verschillen gaan ook sneller gemaakt worden door die vermoeidheid.”

Je noemt het WK niet. Welke rol zou je daar voor jezelf weggelegd zien?

“Ik denk dat het duidelijk is dat Wout van Aert de uitgesproken man voor de Belgen moet zijn. Mijn eigen rol, dat is moeilijk te zeggen. De rol die mij toebedeeld wordt, die vervul ik met plezier. Het zou een hele eer zijn om een WK in ons eigen land te mogen meedoen. Met Wout hebben we een van de topfavorieten in huis, op een parcours dat ons allemaal ligt. Maar eerst moet ik nog geselecteerd geraken, hé.”

Denk je dat een WK in eigen land een hoogtepunt in je carrière zou kunnen zijn?

“Sowieso wordt dat een moment dat je nooit vergeet. De Olympische Spelen is een hele eer als atleet, maar een WK in eigen land is ook zo’n once in a lifetime. Voor heel jonge renners komt er misschien ooit nog een kans, maar voor mij is het de laatste kans om zoiets mee te maken.”

Sta je op de longlist van Sven Vanthourenhout?

“We hebben af en toe contact. Dat doet hij wel goed. Het is voor hem afwachten hoe iedereen presteert. Ik schat mijn kansen goed in, en ik ga proberen die kansen te versterken met goede prestaties te leveren de komende maanden. Hij weet welke fysieke zorgen ik had in het voorjaar en hoe mijn plan van opbouw eruit ziet. Als ik de verwachtingen waarmaak en goed presteer, dan heb ik een goede kans. Presteer ik niet, dan ben ik er niet bij. Het is volledig aan mij.”

Mogen we deze week in Italië al prestaties verwachten dan?

“Dat kan altijd. Deze week hoop ik vooral een goed gevoel te vinden. Dat goede gevoel is al geleden van het voorjaar. Op stage ging het beter en beter, maar goed, dat kan je niet vergelijken met een koers. En als het kan doe ik er graag een paar goede prestaties voor mezelf bij.”

Waar ga je de komende weken dan nog specifiek aan werken? Wat moet er nog beter richting die twee grote doelen?

“Dat kan ik na zondag vertellen, denk ik. Ik heb specifiek gevraagd om deze koers te doen, zodat ik na de hoogtestage meteen zou kunnen zien waar ik nog extra aan moet werken. Hierna rij ik de Ronde van Burgos, dus ik heb dan twee weken om specifiek te trainen op mijn tekortkomingen. Daarna verwacht ik wel klaar te zijn voor de Vuelta en de najaarsdoelen. Deze eerste koers wordt dus heel belangrijk met het oog op mijn verdere voorbereiding.”