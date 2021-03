Sep Vanmarcke werd ziek na Nokere Koerse: “Ik voel me zwak op de fiets”

Sep Vanmarcke begon veelbelovend aan zijn voorjaar en leek klaar om te schitteren in de belangrijkste kasseikoersen, maar drie dagen voor de E3 Saxo Bank Clasic zit de Belg met twijfels. De renner van Israel Start-Up Nation werd namelijk ziek na Nokere Koerse.

“Ik heb een hele stevige verkoudheid”, zo begint Vanmarcke zijn relaas in Het Laatste Nieuws. “Ik ben vermoeid en voel me zwak op de fiets. Ik train nu anderhalf uur, maximaal twee uur per dag.” De kasseispecialist liet voor de zekerheid zijn bloed controleren, maar dat leverde weinig nieuwe informatie op.

Vanmarcke liet zich afgelopen zaterdag ook nog testen op corona, die test bleek negatief. De 32-jarige renner zal wel gewoon starten in de E3 Saxo Bank Classic (aankomende vrijdag) en Gent-Wevelgem (zondag 28 maart), maar dan wel zonder hooggespannen verwachtingen.

Geen paniek voor Vlaanderen en Roubaix

Vanmarcke: “Ik zal niet met heel veel vertrouwen starten in de E3. Wellicht zal ik in Gent-Wevelgem ook nog te kort komen.” Maar paniek voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die is er nog niet. “Als ik goed kan rusten na het weekend is paniek niet nodig voor de Ronde en Roubaix.”