vrijdag 26 januari 2024 om 09:54

Hersenschudding voor Rudy Molard: “Geen enkele herinnering aan val in Tour Down Under”

Rudy Molard komt voorlopig niet in actie voor Groupama-FDJ. De Fransman kwam in de derde etappe van de Tour Down Under hard ten val en liep daarbij meerdere blessures op aan zijn handen en gezicht, maar een stevige hersenschudding houdt Molard aan het bed gekluisterd. “Ik heb geen enkele herinnering aan mijn valpartij, wat wel veelzeggend is”, laat Molard weten via de ploeg.

Na twee dagen mocht Molard het ziekenhuis in Australië al wel verlaten, maar terugreizen naar Frankrijk zat er nog niet in. “De wonden zijn redelijk oppervlakking, al zijn die op mijn hand wel heel hinderlijk”, vertelt hij. “Maar de hersenschudding is pas echt vervelend. Ik heb continu hoofdpijn en ik ben moe. Ik herstel voorlopig hier in Australië in het bijzijn van de ploeg.”

“Ik moet ook schermen vermijden”, legt de 34-jarige Molard uit. “Na drie of vier minuten heb ik het gevoel dat ik mijn mobiel weg moet leggen. Ik kan wel korte wandelingen maken rond het hotel. Nog nooit heb ik een hersenschudding gehad, dus ik weet dat de risico’s niet licht opgevat moeten worden. Ik heb geen enkele herinnering aan mijn valpartij, wat wel veelzeggend is.”

De voormalig drager van de rode trui in de Vuelta maakt desondanks wel vooruitgang. “Mijn conditie gaat vooruit en het is ongelooflijk om te zien hoe snel de verwondingen in mijn gezicht verbeteren. Het zorgt ervoor dat ik op de rem moet trappen in het eerste deel van het seizoen. Ik was fit en wilde mij tonen, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe mijn herstel zal gaan. Eerst concentreer ik mij daarop. Ik zal terugkeren met nog meer motivatie”, aldus Molard.